Eriksens chef afviser 'åndssvagt' rygte

Det er ikke kun Christian Eriksen, der i et stykke tid er rygtet væk fra Tottenham. Det er også hans træner, Mauricio Pochettino.

Og de rygter blev bestemt ikke manet i jorden efter weekendens 0-1-nederlag til Newcastle. Tværtimod. Her pegede flere på, at netop den kamp kunne være argentinerens sidste i spidsen for Tottenham - eller maksimalt lokalopgøret mod Arsenal søndag.

Ny udvikling: Afslører Eriksen det hele her?

Rygterne var såmænd så vedholdende, at bookmakerne lukkede spillene på, at han vil forlade London-klubben - men fredag gjorde han på et pressemøde klart, at det ikke kommer til at ske.

- Hvad kan man sige om sådan et åndssvagt rygte? Efter fem år nu er jeg startet på det sjette år - og I ved, hvordan vi arbejder hen over sommeren for at genopbygge holdet. Kun sociale medier kan skabe noget så åndssvagt.

- Jeg kommer ikke til at forlade klubben efter søndagens kamp. Det vigtigste nu er at hjælpe holdet på banen og sikre, at kommunikationen er klar, sagde Pochettino.

Han offentliggjorde, at han onsdag i forbindelse med landskampspausen forlader London i et par dage, men fredag genoptager arbejdet sammen med bestyrelsesformand Daniel Levy.

- Vi skal se nogle landskampe live, og så mandag forberede den nye uge. Jeg er ikke den type person, der sender beskeder gennem de sociale medier.

- Væddede I på det (at han forlader klubben, red.)? Spillet er lukket nu - og I har tabt jeres penge, lød kommentaren.

Ud over Eriksen er andre spillere også på rygtebasis ved at forlade klubben. Det drejer sig om Jan Vertonghen, Victor Wanyama og Serge Aurier. Men ingen af de tre og Eriksen er tilsyneladende på vej ud nu ifølge Pochettino.

- Jeg har talt med alle spillerne i dag, og jeg har intet hørt fra dem eller fra klubben. Så intet nyt er godt nyt, sagde Pochettino.

Tottenham taget søndag til Emirates Stadium for at møde Arsenal, der efter tre runder ligger nummer tre med seks point. Tottenham befinder sig lidt længere nede ad listen i et stort felt af hold med fire point.

