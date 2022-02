Eriksens comeback går verden rundt

Hele verden holdt vejret, da den danske fodboldspiller Christian Eriksen faldt om med hjertestop i Danmarks første kamp til EM-slutrunden i sommeren 2021.

Det var derfor en glædelig nyhed, da det blev officielt, at Eriksen skulle spille en kamp igen for sin nye klub, Brentford, selvom den blev spillet for lukkede døre.

Det er altid en stor ting, når en profileret spiller som Eriksen spiller sin første kamp for en ny klub, men det er sjældent, at en træningskamp får så meget opmærksomhed.

Fodboldverden blev rystet over episoden i den første gruppekamp mod Finland under EM. Klubber, fodboldstjerner, men også folk uden for sporten viste deres sympati, da de skræmmende billeder rullede over skærmen.

Og på tværs af nationer har der været et fælles håb om, at det ikke var sidste gang, man så Eriksen udøve den sport, han elsker.

Christian Eriksen har en kontrakt på seks måneder hos Brentford, med mulighed for forlængelse. Foto: Claus Bonnerup

Medier med ros

Det argentinske medie TyC Sports og polske TVP Sports roste Eriksen for sin assist i hans comeback-kamp. Han lagde op til et af Josh Dasilvas tre mål i kampen mod Southend United.

Premier Leaue klubben endte med at slå holdet fra den tredjebedste engelske række med 3-2.

Spanske Marca og brasilianske Globo bed også mærke i, at debuten faldt på danskerens fødselsdag.

Overskrifterne lyder henholdsvis:

'Eriksen er tilbage som en fodboldspiller igen på sin 30-års fødselsdag: Første kamp for Brentford og assist.'

'Fødselsdagsgave: Eriksen vender tilbage til spillet efter otte måneder og assisterer i venskabskamp.'

Det forfærdelige øjeblik, hvor Eriksen faldt om på grønsværen i Parken, blev også ridset op af flere medier som Marca, TyC Sports og TVP Sports.

Andre medier såsom franske L'Equipe, hollandske Telegraaf og italienske ANSA har også skrevet om comebacket.

Artiklen fortsætter under billedet.

Eriksen skiftede i 2020 fra Tottenham til Inter. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Populær dansker

Eriksen blev for alvor et kendt ansigt i international fodbold, da han skiftede til engelske Tottenham Hotspur i 2013 fra Ajax.

Her blev han først en del af en farlig trio med de engelske stjernespillere Dele Alli og Harry Kane og senere med Son Heung-Min og Kane, da Alli oplevede et formdyk.

Han var også med til at føre holdet til Champions Leauge finalen i 2019, hvor de tabte til Liverpool.

Efter skiftet til Inter Milan, vandt han den italienske Liga.

Christian Eriksen har været meget åben om næsten at have stoppet karrieren efter kollapset i Parken.

På landsholdet har han op til tragedien i Parken haft en nøglerolle som playmaker og offensiv profil. I sit første interview efter episoden afslørede han, at hans mål er, at han skal til VM i Qatar.

For sit nye hold i Premier Leauge venter han stadig på at skulle i aktion i en officiel kamp.

Det kan blive i denne måned, hvor Brentford møder Arsenal lørdag og Newcastle ugen efter.

