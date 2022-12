Eriksens detalje startede festen

Regnen silede ned, men et sygdomsramt Manchester United-mandskab formåede at forvandle et gråt og vådt Old Trafford til en julelysende fodboldfest i 3-0 sejren over Nottingham Forest tirsdag aften.

Med Christian Eriksen på holdet brillerede hjemmeholdet, især i første halvleg, og danskeren var endda arkitekten bag den scoring, der satte gang i gildet.

Med Luke Shaw i midterforsvaret holdt United buret rent og ligger nu nummer fem med kun ét point op til Tottenham på fjerdepladsen i Premier League.

Artiklen fortsætter under billedet...

Christian Eriksen på ryggen af Marcus Rashford. Den farlige duo sørgede for 1-0 målet mod Nottingham Forest. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Fræk Eriksen-detalje

Christian Eriksen havde ligesom resten af det danske landshold en skidt VM-slutrunde i Qatar.

Men det er glemt nu.

Eriksen scorede i ligacuppen før jul, og tirsdag aften havde han igen en hovedrolle.

En fremragende indøvet hjørnesparksdetalje ham og Marcus Rashford imellem resulterede nemlig i kampens første scoring efter 19 minutter.

Eriksen smed en hurtig, præcis og uventet flad bold ind i feltet, mens Rashford tog løbeturen i en halvcirkel uden om samtlige forsvarsspillere fra bagerste stolpe og mødte bolden ved forreste.

Smukt og simpelt. 1-0 og Eriksens femte assist i Premier League-sæsonen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Assistmager og målscorer. Rashford og Eriksen snød Nottingham Forest-opdækningen med en smukt eksekveret hjørnesparkskombination. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Sølle tre minutter senere befandt Marcus Rashford sig i oplæggerens rolle, da en ellers temmelig vag Anthony Martial-afslutning fandt vej til netmaskerne fra kanten af feltet.

2-0, og fodboldjulefesten var en realitet!

Nat og dag i angrebet

Siden succesdebutten mod FC Midtjylland i 2016 har Marcus Rashford høstet både ris og ros for sine præstationer.

Tirsdag var en af de gode. Angriberen var her og dér og alle vegne og var hjemmeholdets farligste spiller.

Artiklen fortsætter under billedet...

Marcus Rashford havde en strålende aften i regnfulde Manchester. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Omvendt stod det til hos angriberkollegaen Antony, der var anderledes uskarp efter en Premier League-pause på tre kampe grundet en skade.

Ingen af United-angriberne slog for alvor til i en anden halvleg, der var langt mere jævnbyrdig end første.

Christian Eriksen var tæt på at lykkes med endnu en flad hjørnesparkskombination, men måtte få sekunder senere indkassere en advarsel i et farligt Forest-kontrastød.

Det blev også danskerens sidste aktion.

Han forlod banen med et kvarter tilbage af kampen og kunne fra bænken se sin afløser Fred afgøre kampen til slutresultatet 3-0.