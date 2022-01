Eriksens tidligere træner åbner døren

Da Christian Eriksen og Antonio Conte begge var i Inter, bød opholdet på op- og nedture for den danske kreatør. Nu åbner den karismatiske manager op for, at han er velkommen i Tottenham

Siden en af de største danske fodboldspillere i nyere tid afslørede, at han fortsætter karrieren efter et hjertestop, har gætteriet om hans kommende arbejdsgiver optaget en masse spalteplads.

Navnet på spilleren er selvfølgelig Christian Eriksen.

I et stort interview med DR åbnede manden for første gang selv op for, hvad hans planer nu er, siden han 12. juni 2021 kollapsede på Parkens græstæppe under EM-kampen mod Finland.

I interviewet slog den 29-årige Eriksen resolut fast, at han ikke er færdig med at dyrke sin passion på absolut topplan.

Et klart svar, der affødte et uafklaret spørgsmål. Hvor skal han så spille?

Grundet en ICD-enhed, som kreatøren fik indopereret i hjertet efter kollapset, kan han nemlig ikke fortsætte i Italien, hvor han ellers var på kontrakt i Inter Milan. Men meget er sket i klubben med de sorte og mørkeblå striber siden.

Antonio Conte, Eriksens daværende manager i netop Inter, står nu i spidsen for Tottenham.

En klub, hvor Eriksen spøjst nok for alvor fik gang i tilværelsen som fodboldspiller i perioden 2013-2020. Og Conte? Han byder danskeren velkommen. Det fortalte han fredag på et pressemøde forud for Tottenhams FA Cup-opgør mod Morecambe. Parterne har dog ikke talt sammen.

- At se ham være klar til at spille fodbold igen er fantastiske nyheder. Døren er altid åben for Christian. Jeg har ikke snakket med ham for nyligt, men det var helt sikkert fantastisk at se ham på en bane (da Eriksen trænede i Schweiz, red.).

- Vi snakker om en meget stor spiller. En god mand. Og det, der skete i sommer, var ikke godt, lød det fra Conte ifølge The Independent.

Christian Eriksen i Tottenham-trøjen i i 2020. Foto: Dylan Martinez / Ritzau Scanpix.

I interviewet med DR understregede Eriksen videre, at han har et stort mål om at komme med til VM, der finder sted i Qatar i november.

Da han fra lægernes side fik meldingen om, at han uden risici kunne spille med den såkaldte ICD-enhed i hjertet, vidste han hurtigt, at han atter ville tilbage på fodboldbanen.

Eriksen har 305 kampe på cv'et for Tottenham. I videoen nedenfor er der samlet en rækker perler fra danskerens tid i klubben.

