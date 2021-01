Erkender fejl i vanvidstackling

Dommer Michael Oliver erkender nu, at skaden der førte til Virgil van Dijks korsbåndsskade burde have givet rødt kort

Det vakte opsigt, da verdens bedste forsvarsspiler Virgil van Dijk i oktober blev korsbåndsskadet efter en vanvittig tackling fra Everton-keeper Jordan Pickford.

Nu erkender dommer Michael Oliver, at det var en fejl, at han ikke gav Pickford rødt kort.

- Jeg tror, at jeg sagde til VAR-rummet, at hvis der ikke er offside, så fløjter jeg straffe, siger Oliver i et interview med Daily Mail.

VAR-billederne endte med at vise en minimal offside, og så blev straffesparket droppet, og Pickford blev heller ikke straffet.

- Alle inklusiv mig selv tænker ikke så meget på tacklingen, som vi burde have gjort. Vi kunne både have dømt offside og givet rødt kort til Pickford.

- Når jeg ser det igen, så er jeg overrasket over, at ingen spillere forventer et rødt kort. Der er ingen spillere, der appellerer for det, siger Oliver.

Nye oplysninger: Dommer glemte reglerne

Hyrer bodyguards efter dødstrusler

Van Dijks skade kan ændre alt

Han forklarer, at han og VAR-dommerne blev fanget i at kigge på det trin for trin frem for på det store billede.

- Vi burde have startet med offsiden, men vi skulle have givet en anden straf til Pickford, siger Oliver.

Det var forventet, at van Dijk ville være ude med skaden hele sæsonen, men de mest optimistiske meldinger går lige nu på, at hollænderen allerede er tilbage i marts eller måske endda februar.

