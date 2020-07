Et stjernekøb fra at udfordre Liverpool

De seneste sæsoner har Liverpool og Manchester City høvlet så mange point hjem i Premier League, at forfølgerne knapt har kunnet øjne dem horisonten.

Et faktum, som ikke mindst gør ondt ovre hos begge klubbers værste rival, Manchester United, hvor manager Ole Gunnar Solskjær dog ser ud til at have gang i et fornuftigt genopbygningsprojekt og råder over en række spændende spillere.

- Alle er begejstrede over at Bruno Fernandes, Paul Pogba, Anthony Martial og Marcus Rashford, som BBC-eksperten Ian Wright sagde det efter lørdagens pokalsejr til United over Norwich.

Men, påpeger han, så mangler der lige lidt, før storklubben med de mange mesterskaber kan udfordre om titlen igen. Nemlig en rigtig stjernespiller med drive.

Han retter fingeren mod 20-årige Jadon Sancho fra Borussia Dortmund.

- Det er den slags køb, de skal foretage, hvis de vil udfordre City og Liverpool, som de spiller for tiden, lyder det ifølge Daily Mail fra Ian Wright.

Trods tilbagevendte stjerner som Pogba og Rashford, mangler United lidt for at kunne udfordre. Foto: Martin Rickett/REUTERS/Ritzau Scanpix

United har længe gerne villet købe Sancho, men der er bare lige et par problemer i den forbindelse.

For dels er den unge englænder også jagtet af andre storklubber, dels har han angiveligt fået påklistret et prisskilt på 830 millioner kroner, og dels er United selvsagt også ramt økonomisk af coronakrisen.

Det sidste betyder ifølge Daily Mirror, at Solskjær er blevet bedt om at sælge, før han kan købe Sancho og opfylde hans ønsker om en topløn.

Flere spillere er ifølge avisen oplagte salgsobjekter: Løntunge Alexis Sanchez, heftigt kritiserede Jesse Lingard, deres midtbanekollega Andreas Pereira samt forsvarsspillerne Phil Jones og Chris Smalling.

De kan næppe indbringe et samlet provenu, der kan indløse stjernekøbet, men det kan hjælpe Solskjær på vej.

Andre eksperter stiller sig mere skeptiske i forhold til, hvorvidt United er klar til for alvor at udfordre. En af dem er det – ikke overraskende – klubbens tidligere anfører, Roy Keane.

- Der er stadig et stykke vej at gå, siger han i et interview med Sunday Independent.

- Tabellen lyver ikke og United mangler lidt bagude på banen. Det bliver svært at gå forbi Liverpool eller Manchester City de kommende tolv måneder.

Endnu en tidligere United-profil er enig i, at klubben er et godt køb fra at blive titeludfordrer. Eller to, hvis ikke Paul Pogba viser klassen.

Og Phil Neville mener, at det skal være et supplement til Harry Maguire i det centrale forsvar.

-Se, hvilken indflydelse det fik, da Liverpool købte Van Dijk. En stærk centerforsvarer mere, og så kan United udfordre, siger han til Premier League Daily.

