Eventyrlig præstation: Mirakler på stribe sikrer kæmpe triumf

Tottenham kunne hverken passere en storspillende David de Gea eller stoppe fremadstormende Manchester United, der nu under Ole Gunnar Solskjær har seks sejre i lige så mange kampe

Ingen manager i Manchester Uniteds historie har nogensinde startet med seks sejre på stribe. Før nu.

For det er netop det foreløbige resultat for den populære nordmand Ole Gunnar Solskjær, der søndag kunne føje endnu en skalp til samlingen, der startede, efter at han erstattede den fyrede José Mourinho.

Denne gang gik det ud over Christian Eriksen og Tottenham, der på Wembley blev besejret 1-0.

Det skete efter en underholdende kamp, der bølgede frem og tilbage.

Christian Eriksen så man ikke meget til i den ellers meget aktive Tottenham-offensiv, der startede kampen bedst, og allerede efter otte minutter fik en stor mulighed til Harry Winks.

Og efter en halv time havde Harry Kane bolden i nettet bag David de Gea, men angriberen var offside, da Dele Alli sendte bolden videre til ham.

Men gæsterne fra Manchester var ikke kommet til London for at lægge sig ned. De ville spille med og kom konstant stærkt igen.

Ole Gunnar Solskjær havde givet genvalg til de 11 spillere, han spillede i sin første kamp, da Cardiff blev destrueret med 5-1 - og det var klogt.

Midlertidig Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær ligner en mand på vej mod at sikre sig et fast job. Foto: Eddie Keogh/Reuters/Ritzau Scanpix

I hvert fald mere end matchede den hurtige offensiv Tottenham i kontraangrebene. Og dem kom der nogle stykker af

Som et minut før pausen, da Paul Pogba sendte Marcus Rashford ud i en løbeduel med Jan Vertonghen.

Belgieren har mange kvaliteter, men hurtighed er ikke en af dem. Derfor kunne Rashford relativt uhindret få kontrol over bolden og med et køligt, fladt spark passere Hugo Lloris i Spurs-målet.

Plankeværket de Gea

Det sendte Tottenham længere frem efter pausen - hvor United konstant blev sat under pres. Heldigvis for gæsterne havde David de Gea en af sine bedre dage i målet.

I hvert fald hev spanieren fantastiske redninger op af hatten ved flere lejligheder. På Harry Kanes store chance helt inde omkring målfeltet og på Dele Allis hovedstød kort efter pausen. Og senere på afslutninger tæt under mål fra Toby Alderweireld og så igen fra Alli og Kane.

Men det spanske plankeværk holdt stand, selv om Tottenham i slutminutterne kastede alt frem i jagten på det ene point.

Det runde nul koster klubben et skridt i topkampen, efter at Liverpool lørdag - uden at gøre det store væsen af sig - slog Brighton med 1-0.

Dermed er afstanden op til 'The Reds' stadig på ni point.

For Manchester United derimod sender de tre point dem op à point med Arsenal på femtepladsen - nu blot med syv point op til Eriksen og co. på tredjepladsen.

David de Gea blev kampens spiller, efter han med en stribe redninger - 11 i alt - holdt målet rent og sikrede Manchester United sejren. Foto: John Sibley/Reuters/Ritzau Scanpix

Ole Gunnar Solskjær har vundet alle kampe, siden han kort før jul tiltrådte som manager for Manchester United: 22/12 Cardiff ude 5-1 26/12 Huddersfield hj. 3-1 30/12 Bournemouth hj. 4-1 2/1 Newcastle ude 2-0 5/1 Reading hj. (FA Cup) 2-0 13/1 Tottenham ude 1-0

