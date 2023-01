Everton er for småt til Frank

Everton er ikke stort nok til at lokke Thomas Frank væk fra Brentford - han regnes ellers for at være blandt topkandidaterne til jobbet og har også været inde i billedet til andre topjobs i Premier League

Næsten hver gang der kommer et ledigt trænerjob i verdens bedste liga - Premier League - vil Thomas Frank blive kædet sammen med jobbet.

Resultaterne over de seneste år i Brentford har skabt respekt og vist, at den 49-årige dansker både er blevet en eftertragtet og særdeles attraktiv manager.

Så da Everton mandag sparkede Frank Lampard ud efter mindre end ét år i managerstolen, blev Thomas Frank nævnt som en af topkandidaterne til jobbet.

Everton vil gerne have Thomas Frank, men hvorfor skulle han tage til kaosklubben ved Merseysidefloden. Der skal en større klub til, hvis han skal lokkes væk fra Brentford.

Skal ikke redde kaos-klubben

Og Thomas Frank er en kandidat, som befinder sig i topfeltet, hvor også den tidligere Burnely-manager Sean Dyche er blandt. Langt nede på listen befinder landstræner Kasper Hjulmand sig angiveligt også.

Kaos-klubben ved Merseyside-floden står foran den 12. mand i managersædet i løbet af de seneste lidt over syv år.

Men det bliver ikke Thomas Frank, der skal redde Everton ud af sumpen i bunden af Premier League.

Det er godt nok en klub med en stor historie, de har vundet den engelske liga hele ni gange, men det er også en klub, der er et sted, som ikke virker særlig tiltrækkende for succesmanageren Thomas Frank.

Thomas Frank har skabt mirakler med Brentford. Derfor er han attraktiv for alle klubber, der skifter manager i Premier League. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Attraktiv for mange Premier League-klubber

Hvorfor skifte en aktuel ottendeplads i Premier League ud med en overlevelseskamp med udgangspunkt i 19. og næstsidstepladsen?

Som Ekstra Bladet forstår det, er Everton bare ikke tiltrækkende nok for Thomas Frank at skifte til. Specielt fordi han i det nuværende job i Brentford er meget værdsat, nyder stor respekt og har skabt mirakler, siden han i oktober 2018 satte sig i managerstolen.

Thomas Frank har også været stærkt inde i billedet, da Aston Villa i november 2021 valgte Steven Gerrard som manager, og da Southampton i november 2022 skiftede manager og endte med at få Nathan Jones.

Men også her var det ikke attraktivt nok at skifte fra Brentford.

Den succesrige danske manager forlængede sin kontrakt med Brentford 24. december sidste år. Her fik danskeren en lønforhøjelse, og samtidig sikrede Brentford at få fjernet den frikøbsklausul, der var i kontrakten i niveauet tre mio. pund.

Nu er det udelukkende Brentford, der bestemmer prisen på Thomas Frank.

Thomas Frank og Brentford er ubesejrede de seneste otte kampe, hvor de blandt andet har vundet over både Manchester City og Liverpool. Foto: Lars Poulsen

Venter på det helt store tilbud

Det peger udelukkende i retning mod, at skal Thomas Frank på et tidspunkt lokkes væk fra Brentford, bliver det kun, hvis der en dag kommer et tilbud fra en af de syv Premier League-topklubber – Arsenal, Manchester City, Newcastle, Tottenham, Chelsea, Manchester United eller Liverpool.

Thomas Frank har i Ekstra Bladet understreget, at han godt kan se sig med i et stort trænerjob på et tidspunkt.

- Skal jeg være i Brentford resten af min træner-karriere? Nej, det skal jeg ikke, siger Thomas Frank.

- Selvfølgelig har jeg også store drømme og ambitioner. Men når jeg en dag skal videre, skal det være efter ét af de tilbud, man kun får én gang og derfor ikke kan sige nej til, pointerer Frank, der altså hverken kan blive fristet af Everton, Aston Villa eller Southampton.

Thomas Frank kan tillade sig at være kritisk. Ikke mindst set i lyset af, hvad han har præsteret med Brentford.

Thomas Frank skal ikke være resten af trænerkarrieren i Brentford, men der skal meget til at lokke ham væk fra klubben. Det kan formentlig ske, hvis en af de syv store klubber en dag kommer med et tilbud. Foto: Lars Poulsen

Aktuelt er holdet placeret på ottendepladsen efter en periode, hvor de ikke har tabt de seneste otte kampe. I det tidsrum har de blandt andet besejret mestrene fra Manchester City på udebane og Liverpool på hjemmebane.

Brentford laver store mirakler for små midler. Klubben har det næstlaveste budget i Premier League. Kun Bournemouth bruger færre penge på spillerbudgettet.

