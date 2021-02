Everton henter norsk stjerne til klubben kort før deadline

Den norske landsholdsspiller Joshua King skifter til Premier League-klubben Everton. Det bekræfter klubben på Twitter natten til tirsdag.

Dermed forlader måltyven Bournemouth efter at have spillet i klubben siden 2015.

Ifølge en række kilder kæmpede både Everton og Fulham om Kings underskrift, i timerne før transfervinduet lukkede mandag ved midnat. Men i sidste ende accepterede King altså Evertons bud.

I Everton skal den norsk-gambiske fodboldspiller kæmpe op en plads i startopstillingen med blandt andre Dominic Calvert-Lewin.

Den italienske manager i Everton, Carlo Ancelotti, skulle være den væsentligste årsag til, at King valgte klubben frem for Fulham.

Everton møder Leeds i deres næste kamp onsdag. Næste weekend venter så Ole Gunnar Solskjærs Manchester United i ligaen.

Kings kontrakt med Bournemouth stod til at udløbe til sommer, og det var ikke aktuelt for nordmanden at forlænge den, efter at klubben rykkede ned fra Premier League.

Joshua King nåede i alt 161 ligakampe og 48 mål for Bournemouth.

