Everton til tops efter syv vilde minutter

Everton holder på imponerende vis snor i de øverste hold i Premier League.

Mandag aften vandt klubben fra Liverpool med 3-1 over Burnley og indtager dermed fjerdepladsen med ti point.

Burnley kom ellers foran efter 53 minutter, men Everton-spillerne samlede sig og vendte kampen på hovedet på syv begivenhedsrige minutter.

Michael Keane stemplede ind med den første Everton-scoring syv minutter efter Burnleys føringsmål, og fem minutter senere scorede Andros Townsend til 2-1, da han smukt bankede bolden op i hjørnet.

Demarai Gray lynede på en friløber efter 66 minutter, og så var der ikke så meget mere at rafle om.

Kampen var ellers meget lige, og Burnley fulgte godt med, hvis man ser på fordelingen af boldbesiddelse samt antallet af afslutninger.

Skarpheden foran mål hos Burnley-spillerne udeblev, og klubben fik intet ud af anstrengelserne.

Everton er med sejren en del af et særdeles fornemt selskab i toppen af Premier League.

Klubben har lige så mange point, som Manchester United, Chelsea og Liverpool, der ligger på de tre øverste pladser.

Manchester City er henvist til femtepladsen med ni point efter de første fire runder.

Burnley, som kortvarigt var på vej mod sejr over Everton, ligger under nedrykningsstregen. Klubben har blot samlet et point efter fire kampe.