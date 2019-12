Zlatan kan ende i chok-retur til Premier League

Inden længe forventes Carlo Ancelotti at overtage styringen i kriseramte Everton, og hvis det bliver en realitet, kan det meget vel føre en højst overraskende transfer med sig.

Ifølge normalt pålidelige Telegraph og avisens ledende fodboldkorrespondent, Jason Burt, er klubløse Zlatan Ibrahimovic således interesseret i at vende retur til Premier League for at blive genforenet med sin chef fra tiden i Paris Saint-Germain.

Deres forhold skulle angiveligt være ganske udmærket. Faktisk så godt, at Zlatan også overvejede Napoli som næste destination, inden Carlo Ancelotti blev fyret for et par uger siden.

Artiklen fortsætter under billedet..

Gammel kærlighed ruster aldrig. Foto: EMMANUEL FOUDROT/Ritzau Scanpix

Fri transfer

Zlatan Ibrahimovic' kontrakt med amerikanske LA Galaxy udløber med udgangen af året, og derfor vil Everton kunne sikre sig assistance i angrebet uden at betale en krone i transfer. Til gengæld kan de nok godt forvente, at svenskeren tager sig godt betalt for at vende snuden mod Merseyside.

Det var ellers ventet, at han ville drage tilbage til AC Milan, hvor han spillede fra 2010-2012. Først på leje fra Barcelona og siden på en permanent kontrakt.

En aftale med italienerne har dog trukket gevaldigt ud, og teknisk direktør Paolo Maldini lød tidligere på ugen ikke videre optimistisk.

– Jo længere tid der går, desto sværere bliver det, lød det fra AC Milan-legenden.

Artiklen fortsætter under billedet..

I 2013 havde Carlo Ancelotti og Zlatan Ibrahimovic næppe regnet med, at de skulle genforenes i Everton. Foto: Michel Euler/Ritzau Scanpix

Udsigt til spilletid

Evertons muligheder helt fremme tæller i øjeblikket spillere som Dominic Calvert-Lewin og tyrkiske Cenk Tosun, mens den normale kantspiller Richarlison også har været forsøgt som angriber. Derfor burde der som udgangspunkt være grundlag for spilletid for den aldrende svensker.

Telegraph mener at vide, at Ancelotti præsenteres inden for de kommende dage på en kontrakt, der gælder frem til 2024. Klubben har meldt ud, at den midlertidige chef Duncan Ferguson tager tøjlerne i lørdagens kamp mod Arsenal, mens Ancelotti altså ventes at stå i spidsen for første gang mod Burnley 26. december.

Evertons ejer, Farhad Moshiri, skulle være klar til at poste endnu flere penge i nye spillere i håbet om at kæmpe med om top seks i Premier League. Det var også meningen i denne sæson, hvor Everton dog højst skuffende er nummer 16 med 18 point efter 17 kampe.

Det dårlige efterår kostede Marco Silva jobbet i begyndelsen af december.

Se også: Eriksen bedre end verdens bedste

Se også: Nu saver de i Zlatan

Kæmpe transfer-overblik: Sådan skal FC København handle