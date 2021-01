Få Bendtners bolig for 33 kroner

Bendtner køber øl: - Kutyme med bajere

7. september 2016 skrev Nicklas Bendtner en to-årig kontrakt med Nottingham Forest i den næstbedste engelske række, og selvom han allerede seks måneder senere skiftede til norske Rosenborg, så nåede danskeren at gøre indtryk i Robin Hood-byen.

Nu kan man være så heldig at få hans luksuslejlighed i byen for fire pund - svarende til 33 kroner...

Ejerne af penthouselejligheden ved floden har således sat lejligheden til salg via en lodtrækning, hvor man mindst skal købe to lodder til en samlet pris af 33 kroner.

- Vi købte lejligheden for omkring tre år siden, og før det havde den været lejet til Nicklas Bendtner. Vi fik endda noget af hans post, da vi flyttede ind, siger Dan Walford til Nottingham Post.

Han boede selv i lejligheden de første par år, men har det seneste år lejet den ud. Da han begyndte at se andre boliger blive solgt via lodtrækningsmåden, så besluttede han sig for at gøre det samme.

Du har chancen for at vinde Nicklas Bendtners Nottingham-lejlighed for 33 kroner. Det var danskerens inden kæresten Philine Roepstorff kom ind i billedet. Foto: Linda Johansen

Fire muligheder: Ændrer Parken i 2023

Og der er en klækkelig rabat, hvis man køber mange lodder. 40 lodder kan således købes for 20 pund - eller 165 kroner.

- Salget går godt. Vi har allerede solgt 700 lodder på to dage. De flest mennesker køber 40 lodder, siger Walford, der også har besluttet at donere 10 procent af nettoprovenuet til de det engelske hjælpearbejde mod corona.

Dommer laver FCK-joke under kamp

Artiklen fortsætter under billederne

Som teenager kom Bendtner til England første gang, hvor han boede i London. Foto: Morten Langkilde/Polfoto

Bendtner sparker på mål for Tårnby FFs oldboyshold i september. Foto: Anthon Unger

Første kamp i ti måneder: Her gør Bendtner comeback

Vinderen af lejligheden trækkes 27. februar og skulle man ikke få solgt lodder for 4.118.000 kroner, som lejligheden er vurderet til, så vinder man en andel af lejligheden.

- Men jeg forventer, at samtlige lodder sælges, og at lejligheden går til vinderen, siger Walford.

Nicklas Bendtner scorede to mål i sine 17 kampe for Nottingham Forest, men har siden fortalt, at han ikke rigtigt havde hjertet med i klubben, men først genfandt fodboldglæden med skiftet til Rosenborg.

Er du interesseret i ny bolig, så har hans tidligere Nottingham-lejlighed to værelser og ligger i et prisvindende lejlighedskompleks med swimmingpool, fitnesscenter og underjordisk parkering, og også den tidligere engelske landstræner Sven Göran Eriksson har boet i komplekset ved floden.

Nicklas Bendtner fylder 33 år senere i januar og har nu været uden klub i mere end et år. Eller faktisk fik han debut for en ny klub, da Ekstra Bladet senest mødte ham i september. Her havde lige købt øl til sine nye holdkammerater, som du kan læse LIGE HER.

Raser over julefoto: - Ekstremt skuffede

Dansk helt: - Det er sindssygt

- Uden Bendtner havde det set anderledes ud

Millioner vælter ind: - Penge er en motivation

Ståles handler under lup: For mange forbiere

Den nye FCN-stjerne om Bendtner: - Vi elskede hinanden