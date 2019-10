Får alle til at grine efter hektisk debat: Så hent dog Kane!

Snakken var gået over i debat til diskussion.

Gary Neville og Graeme Souness, to af engelsk fodbolds store stjerner de seneste tre årtiers tid, sad i Sky Sports' tv-studie søndag aften og var uenige i kølvandet på deres elskede klubbers uafgjorte resultat forinden i Premier League.

Og snakken gik på Manchester Uniteds angreb, der som så meget andet på det nuværende hold ikke kan skræmme ret mange. Især ikke efter en kamp, hvor det kunne se ud som om, De Røde Djævle mest af alt havde lyst til at forsvare sig - frem for at angribe.

Til stede var i øvrigt også José Mourinho og Roy Keane. De sagde ikke noget.

- Mason Greenwood er 17? Så desperate er Man United, kom det fra Souness. - Se at komme ud og hent angribere, der kan vinde kampe for dig, tordnede Liverpool-koryfæet, der som slidsom og bidsk midtbanespiller hærgede engelsk fodbold for først Middlesbrough og siden Liverpool op gennem 1970'erne - og frem til 1984.

Gary Neville tog til genmæle.

- Han (Ole Gunnar Solskjær, red.) havde en målscorer i Lukaku - han har bevist, at han kan score mål på højeste niveau. Men ham ville han ikke have, sagde Neville, der 1992-2011 stod en fremragende højre back for United og det engelske landshold.

José Mourinho og Roy Keane sagde fortsat ikke noget.

'Gary, det er Man United!'

Så svarede Souness.

- Så det var en god beslutning at begynde sæsonen uden en erstatning for ham, var det ikke, hvæsede skotten sarkastisk. - Gary, det er Man United!, sagde han med tydelighed henvisning til, at en storklub som United nok burde have haft minimum to fremragende angribere hentet ind, netop som belgiske Lukaku rejste til Milano.

Så var det Nevilles tur: - Det er fint nok, men du sidder og siger, at de bare skal hente hvem som helst...

Souness replicerede: - Jeg siger en målscorer, ikke bare hvem som helst.

Så havde Roy Keane hørt nok. Ireren, der om nogen kender især Neville fra deres mange år sammen i United, skar igennem på sin vanlige ukomplicerede og bryske facon.

- Hent nu bare Kane.

Artiklen fortsætter under billedet

Roy Keane som assisterende irsk landstræner i VM-playoff-kampene mod Danmark i 2017. Foto: Jens Dresling

Alle tilstedeværende personager drejede hovederne og kiggede på ham.

20 mål med lukkede øjne

De og så godt som alle andre i og omkring engelsk fodbold og i særdeleshed Tottenham Hotspur ved, at man ikke 'bare' henter London-klubbens suverænt største stjerne. Han er ikke bare dyr, han er uden for rækkevidde.

Men Keane havde fået nok.

- Tag nu bare at hente Kane i Spurs. Det er let. Han vil score 20 mål per sæson med øjnene lukket. De er i et kæmpe rod, så tag nu bare afsted og hent ham, sagde Keane med henvisning til Tottenhams aktuelle problemer.

En kommentar der mest af alt fortæller alt om, hvem og hvad Roy Keane er. I hans verden er der ikke så meget 'hvis og hvis'. Enten gør man noget, eller også gør man ikke. Man sidder ikke over en kop te og taler det i stykker i løbet af en eftermiddag. Men samtidig fortæller det også, at Keane på nogle punkter lyder som en mand, der fortsat befinder sig i den æra, hvor han som indpisker og anfører ledte United til det ene trofæ efter det andet.

Det var dengang man hentede folk som Ruud van Nistelrooy, Dimitar Berbatov og Wayne Rooney til angrebet. Sprøgsmålet er, om Harry Kane overhovedet vil spille for United. Eller om han i så fald ikke lige så godt kunne blive i Tottenham.

Udfaldet fra Keane fik de tilhørende til at slå en latter op, inden Souness bakkede op i en lidt mere diplomatisk tone: - Ja, hent de bedste. Det er det, de altid har gjort.

Og så var den ligesom lukket der.

Og Daniel Levy, Tottenhams bestyrelsesformand, der ikke er kendt som en mand, man uden videre tager en let svingom med, når det handler om transfers, lyttede med, vides ikke. Men ingen tvivl om, at Harry Kane ville pynte gevaldigt på Uniteds aktuelle hold.