Får frygtelige beskeder: 'Dine børn skal dø'

Chelsea-manager Graham Potter har modtaget dødstrusler, men han vil ikke bukke under for presset

- Jeg har læst beskeder fra folk, der ønsker mig og mine børn døde.

Enkelte tastaturkrigere har taget deres had til Graham Potter til det næste niveau.

På den grimme måde.

Fredag afslørede den 47-årige Chelsea-manager på et pressemøde, at han har modtaget dødstrusler efter en hård sportslig periode.

- Lige så meget støtte, jeg har fået, lige så mange grimme beskeder har jeg modtaget. Det er selvfølgelig ikke særlig fedt, fortalte han ifølge BBC.

- I kan spørge min familie, hvordan livet har været for mig og for dem. Det har slet ikke været behageligt.

Foto: Glyn Krik/Ritzau Scanpix

Graham Potter overtog trænersædet i den engelske storklub, da tyske Thomas Tuchel fik sparket i september, men det har langt fra været et kønt bekendtskab, når man kaster et blik på London-klubbens resultater.

Senest blev det til en 0-1-blamage mod bundproppen fra Southampton, og det er angiveligt den præstation, der har fået indbakken til at være rødglødende.

- Jeg forstår godt, at fansene går hjem og er irriterede, fordi holdet ikke vinder, men jeg forsikrer dig, at mit liv i de sidste tre, fire måneder har været ret gennemsnitligt, bortset fra at jeg er virkelig taknemmelig for denne oplevelse, siger Potter, der trods alvoren i beskederne holder hovedet højt.

- Selvfølgelig er der en grænse, men jeg ville ikke være den første person i livet, hvor grænsen er blevet overskredet, og måske er den i dette tilfælde blevet overskredet.

I vinterens transfervindue flexede Chelsea sine økonomiske muskler.

De brugte over to milliarder kroner på at hente spillere. Heriblandt det ukrainske stjernefrø Mykhailo Mudryk og Enzo Fernandez.

Enzo Fernandez. Foto: Tony O'Brien/Ritzau Scanpix

Det stjernespækkede mandskab har ikke vundet en fodboldkamp i de seneste fem forsøg, og med en plads som nummer 10 i tabellen er der grund til bekymring.

Graham Potter og resten af Chelsea-mandskabet spiller igen søndag, hvor Tottenham og danske Pierre-Emile Højbjerg venter.