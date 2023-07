Får kæresten med til England

Den danske kantspiller Jacob Bruun Larsen står overfor et nyt fodbold-eventyr i England.

Det står klart efter, at han i sidste uge skrev under på en et-årig lejeaftale med Premier League-klubben Burnley.

Og nu kan den 24-årige dansker også glæde sig over at få selskab af sin kæreste Philine Roepstorff.

Hun tager nemlig turen med til de britiske øer.

Det skriver hun i en story på Instagram.

- Vi flytter til Manchester-området. Send alle jeres anbefalinger, skriver hun på storyen, hvor hun har taget et billede af Bruun Larsen, der ser ganske fornøjet ud.

Det er første gang, at parret flytter sammen.

Indtil nu har Philine haft sin lejlighed i København og rejst til Tyskland, når hun har haft tid for at besøge Bruun Larsen, der har spillet i TSG Hoffenheim de seneste tre sæsoner.

Svær periode

Jacob Bruun Larsen, der flere gange har været landsholdsaktuel, har haft en svær periode i sin karriere, hvor specielt skader har spoleret hans seneste sæsoner.

I den forgangne sæson spillede den adrætte kant kun 14 kampe for Hoffenheim med en enkelt scoring til følge.

21/22-sæsonen var noget bedre for Bruun Larsen, men han mangler for alvor stadig at indfri det enorme potentiale han viste, da han slog igennem i Borussia Dortmund, hvor han også formåede at nette i en Champions League-kamp.

Nu skal han forsøge at ramme topniveauet hos Premier League-oprykkerne fra Burnley, som har den tidligere Manchester City-stjerne Vincent Kompany som træner.