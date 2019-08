Får kniven af Klopp: Stortalent udlejes

Det unge stortalent Harry Wilson er tydeligvis ikke tilfreds med spilletiden på Liverpools førstehold. Således er den unge walisiske kantspiller på vej til Bournemouth på en lejeaftale ifølge Sky Sports.

I Liverpool er der rift om pladserne i Jürgen Klopps startopstilling. Det har den unge håbefulde waliser Harry Wilson nok engang måttet sande. Waliseren har fået kniven af den tyske manager, og derfor udlejes han nu til en anden Premier League-klub.

Den 22-årige kantspiller skulle være på vej til et lægetjek i Bournemouth, hvor han udlejes for hele den kommende sæson.

Det er ikke første gang, at Harry Wilson bliver udlejet til en anden klub i Storbritannien. I sidste sæson var den unge komet en tur i Derby County, hvor det blev til 15 mål og tre assists i 40 kampe i The Championship.

I dette transfervindue har Harry Wilson også været jagtet af blandt andet Newcastle og Aston Villa ifølge Sky Sports.

Det engelske medie skriver samtidig, at Liverpool skulle have sat et prisskilt på omkring 160 millioner kroner for det unge walisiske talent.

Skifte på vej? Odds styrtdykker på Eriksen

Se også: Konen utilfreds: Legende på vej hjem

Se også: - Fuldstændig latterligt tilbud