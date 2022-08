Får kritik for gestus: Det var 'nedladende'

Tv-ekspert er bestemt ikke imponeret over Jürgen Klopps opførsel efter storsejren over Bournemouth

Om det var et drømmeresultat eller et mareridt, afhænger af farven på klubtrøjen.

For Jürgen Klopp var Liverpools voldsomme 9-0 sejr over de chanceløse oprykkere fra Bournemouth en kæmpe forløsning efter en miserabel sæsonstart, mens resultatet blev det sidste søm i kisten for Bournemouth-manager Scott Parker.

Den tidligere engelske landsholdsspiller blev tirsdag sæsonens første PL-manager, som modtog en fyreseddel. Den kan du læse mere om her: Efter ydmygelse: Cheftræner fyret

Noget af en nedtur for Parker. Men ifølge Sky Sports-eksperten Micah Richards blev den nu forhenværende Bournemouth-manager udsat for nedværdigende adfærd allerede i sekunderne efter slutføjtet på Anfield.

Her kunne man se Jürgen Klopp, der 'faderligt' lagde en arm omkring skuldrene på den rystede Parker. Men selvom tyskerens gestus givetvis var i den bedste mening, så gik Klopp over stregen, vurderer Richards.

Jürgen Klopp holder her armslængeprincippet til Scott Parker. Foto: Ritzau Scanpix

- Nedladende. Hvis du lige har tabt 9-0, og jeg har selv prøvet nogle forfærdelige nederlag, blandt andet mod Liverpool og Chelsea, og en spiller lægger armen omkring dig, er det nok det sidste, du ønsker, konstaterer den tidligere Manchester City-spiller.

- Klopp gør det ikke for at være nedladende. Han gør det for at være rar. Men, du har altså ikke lyst til den arm, når du lige har tabt 9-0, lyder det fra Micah Richards.

Jubler over 'perfekt' ydmygelse:

Han mener, at Liverpools manager skulle have begrænset sig til et par opmuntrende ord.

- Jeg ville bare have sagt noget. Der er kameraer på dig hele tiden, og hvis Scott Parker havde reageret, var det blevet til noget meget større, end det var.

Til gengæld udtrykte Jürgen Klopp støtte til Scott Parker i kølvandet på tirsdagens fyring, og han undrer sig over Bournemouth-ejernes beslutning.

- Uforståeligt! Da jeg hørte det, var min tanke, at det er øjeblikket, hvor du forstår, hvor vigtigt det er med de rette ejere, lyder kommentaren fra den tyske stjernetræner.

