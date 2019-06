Færdig efter en sæson: Chelsea-boss skifter storklub

En sæson var nok.

Italienske Maurizio Sarri er færdig med Chelsea og London og vender i stedet snuden hjem til Italien, hvor Juventus står klar med støvlelandets fremmeste job.

Begge klubber meddeler, at 60-årige Sarri er ny cheftræner i Juventus, der ifølge BBC betaler i omegnen af 40 millioner kroner for at få Sarri fri af kontrakten i Chelsea. Den løb ellers frem til 2021. Nu har Sarri fået en tre-årig kontrakt i Chelsea.

- Maurizio gjorde det i vores snakke efter Europa League-finalen meget klart, hvor stærkt han ønskede at vende tilbage til sit hjemland. Han mente også, at det var vigtig at være tættere på hans familie, og han ville være tættere på hans aldrende forældre lige nu, siger Chelsea-direktør Mariana Granovskaia til klubbens hjemmeside.

- Maurizio forlader Chelsea med tak fra os alle i forhold til det arbejde, som han og hans assistenter har lavet gennem sæsonen, for Europa League-titlen, endnu en Cup-finale og for at slutte som nummer tre i Premier League. Vi vil også gerne ønske ham tillykke med det største job i Serie A og ønske ham held og lykke i fremtiden, lyder det videre.

Juventus fyrede Max Allegri efter sæsonen trods den ottende Serie A-titel på stribe. Exit i Champions League-kvartfinalen mod Ajax var mere, end Juventus-ledelsen ville acceptere.

Ulykkeligt ægteskab

Maurizio Sarri og Chelsea blev aldrig noget lykkeligt ægteskab, og selv ikke en Europa League-triumf og en tredjeplads i Premier League kunne hele sårene efter en sæson, hvor spillernes respekt for Sarri gradvist forsvandt.

Bedst symboliseret ved en særlig episode Carabao Cup-finalen mod Manchester City, hvor den spanske målmand Kepa Arrizabalaga nægtede at lade sig udskifte trods ordren fra Sarri.

Maurizio Sarris tid i Chelsea vil blandt andet blive husket for de skandaløse scener i Carabao Cup-finalen, hvor Kepa nægtede at adlyde sin chef. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Ronaldo og Dybala får ny træner. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Inden skiftet til Chelsea stod Sarri i spidsen for Napoli i Serie A fra 2015-2018. Med anderledes stor succes.

Italieneren er den niende permanente cheftræner eller manager, der forlader Chelsea, siden Roman Abramovich overtog magten 2003. Russeren må derfor på jagt efter sin 16. manager, hvis man tager de midlertidige ansættelser med i regnskabet.

Chelsea-legenden Frank Lampard er lige nu bedste bud på en ny manager i den engelske klub, der takket være tredjepladsen i Premier League er tilbage i Champions League i den kommende sæson.

Lampard styrede Derby til play off-finalen i Championship i den forgangne sæson, men et nederlag til Aston Villa betyder, at klubben må snuppe en sæson mere i den næstbedste række. Med eller uden Lampard ved roret.

