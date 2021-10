Færdig efter mindre end et år

Xisco Muñoz er færdig som træner i Watford.

Det oplyser Premier League-klubben på sin hjemmeside.

Han tiltrådte i december 2020 og var med til at sende klubben op i Englands bedste fodboldrække.

Med den 41-årige spanier i spidsen har Watford i sæsonens første syv kampe skrabet syv point sammen. Senest blev det lørdag til et 0-1-nederlag til Leeds.

Det rækker til en 14.-plads i ligaen, som rummer 20 hold.

- Watford FC bekræfter, at Xisco Muñoz har forladt sit job som klubbens cheftræner.

- Bestyrelsen føler, at de seneste præstationer er stærkt indikerende for en negativ tendens på et tidspunkt, hvor holdet burde hænge mere tydeligt sammen, lyder det på Watfords hjemmeside.

Xisco var træner for georgiske Dinamo Tbilisi, før han overtog jobbet i England.

Han har en fortid som spiller og var blandt andet på kontrakt i en række spanske klubber. Derudover fik han spilletid for flere af Spaniens ungdomslandshold.