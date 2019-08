Færdig i United: - Jeg blev ikke behandlet ordentligt

Inden det engelske transfervindue lukkede, kom Romelu Lukakus skifte fra Manchester United til Inter på plads.

Den belgiske angriber har skrevet under på en femårig kontrakt med italienerne, og han er glad for at slippe væk fra Premier League-klubben.

- Der er blevet sagt mange ting, hvor jeg ikke har følt mig beskyttet. Jeg følte, at der var en masse rygter: ''Rom skal til en anden klub. De vil ikke have Rom''; - og ingen afviste det. Det stod på i tre-fire uger. Jeg ventede på, at nogle skulle afvise det, men det skete ikke. Jeg snakkede med klubben og fortalte dem, at det var bedst at gå hver til sit.

- Hvis du er glad, finder du ud af tingene, og så betyder det ikke noget, om du spiller eller sidder på bænken. Men ingen fortalte mig, at dette rent faktisk var situationen, så i to-tre uger forsøgte jeg at regne ud, hvor alt dette lort kom fra. Hvem lækker det? Ikke mig. Ikke min agent. Det kommer op på min telefon ud af det blå.

- Jeg fortalte dem, at det ikke er godt at være et sted, hvor jeg ikke er ønsket. Vi er ikke dumme. De anser os for at være dumme, men vi er ikke dumme. Vi ved, hvem der lækker tingene. Jeg fortalte dem, at de ikke kan arbejde på denne måde, siger han til podcasten LightHarted.

Lukaku havde en blandet tid i Manchester United. Foto: AP.

Udsendelsen blev optaget inden skiftet til Inter, men først udgivet denne onsdag.

I podcasten afslører den tidligere Chelsea-angriber desuden, at der også var interesse fra en anden klub end Inter. Denne klub har med al sandsynlighed været Juventus.

- Inter er ikke de eneste. To hold er interesserede, og United kender min situation og ved, hvad jeg vil, så det er op til dem. Jeg har ikke fået nogen indikation af, hvad de vil, fra dem. Det er op til dem og min agent at finde en løsning.

- Det er vigtigt at være et sted, hvor man er ønsket, slutter Lukaku.

Serie A-klubben betalte mere end 600 millioner kroner for at hente landsholdsspilleren til klubben.

