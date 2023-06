Falleret storklub tæt på verdensmester

Der har senest været meldinger om, at den danske landsholdsspiller Rasmus Nissen Kristensen er på vej væk fra Leeds. Men det er ikke det eneste, som er i gang hos Premier League-nedrykkerne.

Ifølge Sky Sports nærmer de sig en endelig afslutning på deres søgen efter en ny manager.

Her ser det nu ud til at blive den tidligere franske landsholdsspiller Patrick Vieira, som Leeds-ledelsen er kommet frem til efter et start-felt på omkring 10 kandidater, som man har interviewet over Zoom i sidste uge.

Derefter er man gået videre til samtaler ansigt til ansigt, hvor man var kommet frem til Vieira samt Daniel Farke.

Det bliver desuden fortalt, at det er formand Paraag Marathe og direktør Angus Kinnear, der har været nøglepersoner i ansættelsesprocessen, som man beskriver som en positiv en af slagsen, som er nu er ved at være ved vejs ende.

47-årige Patrick Vieira spillede i sin karriere for blandt andet Arsenal, Juventus og Inter.

Han var en hjørnesten på det franske landshold, der vandt europamesterskabet i 2000 i Holland og Belgien og havde to år forinden været en del af truppen, der på hjemmebane vandt verdensmesterskabet.

Som manager har han stået i spidsen for New York City, Nice og senest Crystal Palace, som han stod i spidsen for indtil i marts, hvor han blev fyret.

Her havde han Joachim Andersen i truppen, og nu er der udsigt til Nissen Kristensen.

Der er dog meldinger om, at Roma er ude efter sidstnævnte.