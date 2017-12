Fanget af kamera: Premier League-spiller i problemer

Dommeren så det ikke, men Ashley Young kan alligevel være på vej i fedtefadet, efter han gik albueamok i Premier League-opgøret mellem Manchester United og Southampton lørdag aften.

Backen smadrede albuen ind i Dusan Tadic i forbindelse med et hjørnespark til gæsterne.

Hverken dommer Craig Pawson eller hans linjedommere opdagede episoden, og derfor blev Young ikke præsenteret for det røde kort, som ellers burde være en selvfølge.

TV-kameraer fangede dog Youngs ugerning, som du kan se i tv-klippet øverst i artiklen, og derfor har det engelske fodboldforbund (FA) sigtet Young for voldelig opførsel.

Får tre dage i skyggen

Fodboldforbundet er generelt ikke blege for at tage sager op og straffe spillere for episoder, som dommeren ikke ser i løbet af kampene.

FA har da også nytårsaften meldt ud, at Ashley Young kan se frem til tre dage i skammekrogen. Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

Manchester United er i forvejen uden både en skadet Zlatan Ibrahimovic og Romelu Lukaku, der blev båret fra banen med en hovedskade i kampen mod Southampton.

Efter to skuffende resultater på hjemmebane mod Burnley og Southampton skal Manchester United nytårsdag en tur til Everton for at forsøge at vende skuden.

Se episoden øverst i artiklen

Se også: Drømmefinalen glippede: Elektriker sendte verdens bedste ud

Se også: Klausul-kaos truer Barcelona: Kan miste endnu en profil

Mølby: Liverpool har gjort et kup