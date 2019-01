Fanget i dobbeltrolle: - Det er pinligt

Rio Ferdinand er kommet i modvind efter at have bakket upopulær Newcastle-ejer op på tv. Manchester United-legendens tøjmærke sælges netop i klubejerens butik

Newcastle-ejer Mike Ashley har længe været upopulær hos fansene, fordi han beskyldes for ikke at bekymre sig om klubben og dens fremtid.

Derfor var det noget kontroversielt, da den tidligere Manchester United-legende Rio Ferdinand, der nu er tv-ekspert, argumenterede for, at fansene burde takke Ashley for den måde, han har styret klubben på.

Ikke mindst fordi Ferdinand er havnet i lidt af en uheldig dobbeltrolle. Han sælger nemlig sit tøjmærke Five gennem Newcastle-ejerens kæde Sports Direct.

Nu forsvarer Ferdinand sig dog.

- Jeg kender ham faktisk ikke så godt. Jeg vil lære ham at kende. Mit problem har intet at gøre med forretningsaftalerne, jeg har med hans selskab.

- Da de rykkede ned, brugte han 50 millioner pund af sine egne penge for at få dem til at rykke op igen, siger Ferdinand ifølge den lokale avis.

Newcastle ligger til nedrykning for tiden. Foto: Ritzau Scanpix/Jason Cairnduff

Rio Ferdinand har vundet Champions League med Manchester United - nu er han ekspert hos engelske BT Sport. Foto: Back Page Images/REX

Den tidligere storspiller forstår godt, at Mike Ashley nu går efter at sælge klubben til Peyer Kenyon.

- De burde takke Ashley. Se på Sunderland, som bare havde 1,2 millioner pund til at bruge, efter de rykkede ned i Championship. De skylder også Mike Ashley en stor tak for at have hentet Rafa Benitez (Newcastles manager, red.).

- Newcastle har været en yoyo-klub gennem årene. Nu vil han ikke investere mere. Han har allerede gjort det, og han vil ikke gøre det længere. Hvorfor skal han ikke bruge flere millioner pund igen? Hvad hvis han bruger 30 millioner pund på en midtbanespiller og 30 millioner på en angriber, og de så bliver skadet? Så er 60 millioner pund smidt væk, lød det i weekenden fra Ferdinand.

Ferdinands udtalelser har dog givet anledning til undren også hos journalister.

- Ferdinand siger, at Mike Ashley brugte 50 millioner pund af sine egne penge, for at Newcastle skulle rykke op. Det er kategorisk ikke sandt. De penge blev tjent af klubben selv, lyder det fra journalisten Daniel Storey, der blandt andet repræsenterer BBC.

- I Championship den sæson brugte Newcastle 55 millioner pund på nye spillere. Samtidig solgte de Moussa Sissoko for 30 millioner pund, Georginio Wijnaldum for 25 millioner pund plus nogle flere. Beklager, men det, Ferdinand siger, det er en myte, lyder det fra Storey på Twitter.

- Helt pinligt af Ferdinand. Enten er han utroligt uvidende, eller også er han forsætligt uærlig, skriver journalisten Nooruddean Choudry med mere end 100.000 følgere på Twitter.

Newcastle ligger efter 22 kampe lige under nedrykningsstregen i Premier League, men har blot et enkelt point op til Cardiff over stregen.

