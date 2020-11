Fans jubler over 19-årig debutant

Fredagens 2-0-sejr over Crystal Palace sendte Wolverhampton Wanderers op på 13 point i Premier League. Det samme antal som de to Liverpool-klubber i toppen.

Én ting var sejren, en anden var topplaceringen, der i en klub, der nok stadig ikke ser sig selv som en kandidat til eksempelvis Champions League-pladser trods forrygende sæsoner under Nuno Espirito Santos ledelse.

Men det er i høj grad en tredje ting, der fylder hos fansene lørdag.

19-årige Rayan Aït-Nouri.

Han fik sin debut og understregede omgående, at her er en mand...argh, en stor knægt, de sandsynligvis kommer til at se MEGET mere til i Wolves og Premier League.

På diverse sociale medier lovprises den unge franskmands optræden som fremragende, lovende og eminent, mens der igen og igen foreslås, at Wolverhampton snart får skrevet en permanent aftale med spilleren.

Bør være stolt

The Guardian omtaler hans optræden for 'en imponerende teenage-debutant'.

- Han bør være stolt. Han er en ung fyr, han spillede i Premier League og hjalp os rigtig meget, lovpriste manager Espirito Santo efterfølgende.

Aït-Nouri havde fået plads i startopstillingen på bekostning af marokkanske Romain Saïss, der ellers har spillet pladsen som venstre wing back de seneste tre kampe. Han var henvist til bænken.

Spørgsmålet er, om ikke han også sidder der næste gang. Medmindre altså Nuno Espirito Santo lægger ham længere tilbage på banen, hvor han tidligere har spillet.

Målet kom efter 18 minutter, hvor Daniel Podence stormede mod baglinjen i højre side. Indlægget fik lov at passere til bageste del af feltet, hvor Aït-Nouri kom løbende og på kanten af feltet tæskede til bolden, der bumlede i nettet - uden chance for Palace-keeper Vicente Guaita.

I clinch med Zaha

Det var scoringen. Og så var der spillet.

Han fik lov at spille hele kampen. Det resulterede i 68 boldberøringer, hvoraf 91 procent var succesfulde. Samtlige driblinger undervejs var succesfulde, ligesom han vandt de hovedstødsdueller, han sprang ind i. Og ja, så var der målet.

Rayan Aït-Nouri jubler med kollegaerne, da sejren er en kendsgerning. Foto: Andrew Boyers, AFP/Ritzau Scanpix

Aït-Nouri i sammenstød med Wilfried Zaha. Foto: Andrew Boyers/AFP/Ritzau Scanpix

Aït-Nouri tackler Andros Towsend undervejs i kampen. Foto: Andrew Boyers/AFP/Ritzau Scanpix

Sidst men ikke mindst nåede han at lægge sig ud med modstandernes Wilfried Zaha, der følte sig snydt for et straffespark - begået af debutanten. Zaha rejste sig og greb Aït-Nouri i halsen i frustration. Det lod den unge franskmand sig dog ikke påvirke synderligt af.

I stedet kan han nu bryste sig af en fantastisk begyndelse på det et år lange lejeophold i en af Premier Leagues mest spændende trupper, der samtidig kan glæde sig over at have fået den bedste start på en sæson i landets bedste række siden 1979.

Såvel Sky som BBC har ham og kampens anden målscorer, Daniel Podence, som de bedste på banen. Sky hælder til Podence som den bedste, mens BBC giver den unge debutant en bedre karakter end nogen anden.

Rayan Aït-Nouri har algeriske rødder men er født og opvokset i Frankrig og har allerede spillet på flere franske ungdomslandshold.

