Fans jubler over ny ejer

Det var jubel i Newcastles gader, da det i går blev offentliggjort, at den ekstremt upopulære ejer Mike Ashley havde solgt klubben til det statsledet saudiarabiske konsortium Public Investment Fund.

Hundredvis af fans samlede sig ude foran klubbens stadion, St. James Park, for at fejre, at den nordengelske klub har den rigeste klubejer i verden, og dermed kan realistisk drømme om at kæmpe med om Premier League- og Champions League-titler.

Amnesty International har ifølge The Independent været ude at kritisere ejerskiftet, efter at kronprins Mohammed bin Salman, der kontrollerer fonden, nu ejer en Premier League-klub.

Ifølge en rapport fra den amerikanske efterretningstjeneste CIA var bin Salman ansvarlig for drabet på systemkritikeren Jamal Khashoggi på konsulatet i Istanbul.

Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

En meningsmåling foretaget af Newcastle United Supporters Trust sidste år viser dog, at fansene er positive omkring ejerskiftet. Omkring 94 procent af fansene støttede nemlig handlen i meningsmålingen.

Også en af de allerstørste Newcastle-legender Alan Shearer glæder sig over de nye ejere. På Twitter skriver Shearer, der spillede 303 kampe og scorede 148 mål for klubben:

'Jaaaaaaa. Vi kan turde at drømme igen'.