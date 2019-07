Fans til kamp mod ejeren: - Der skal ske noget!

Det er ikke lige så sjovt at være Arsenal-fan, som det har været.

London-klubben kæmper ikke længere med om Premier League-titlen, de er røget ud af det fine Champions League-selskab, og stemningen på Emirates Stadium minder indimellem om læsesalen på et bibliotek…

Men nu skal der ske noget, og derfor har 16 fangrupperinger, bloggere og Arsenal-influencers sammen lanceret en protest mod klubejer Stan Kroenke.

Den rige amerikanske forretningsmand, der går under navnet Silent Stan, er ifølge mange Arsenal-fans roden til alt ondt.

Da han begyndte at købe aktier i klubben, havde den netop været i Champions League-finalen mod FC Barcelona. Nu må den i den kommende sæson for tredje gang i træk nøjes med Europa League-fodbold.

Arsenal-tilhængerne er frustrerede over udviklingen under Kroenke, og de håber, at de med deres kampagne kan få nogle svar fra den tavse amerikaner.

- Fansene har aldrig følt sig mere marginaliserede og mindre lyttet til, og der er aldrig blevet lyttet mindre til os.

- Vores klub virker som en investeringsvogn, hvilket er personificeret af udtalelser fra ejeren om, at han ikke har købt klubben for at vinde trofæer. Det er trist, at en klub som Arsenal har så passiv en ejer, skriver de 16 medunderskrivere i det åbne brev til Kroenke.

Arsenal-tilhængerne ønsker svar fra klubejer Stan Kroenke. Foto: www.gunnerstown.com

Han tvangsopkøbte sidste år den sidste rest af fanaktier og ejer nu klubben 100 pct.

Han er dog stort set aldrig på Emirates Stadium for at følge sin klub, og fansene ønsker, at Kroenke nu viser meningsfulde handlinger og puster nyt liv i The Gunners.

- Arsenal står ved en skillevej. Tingene er nødt til at ændre sig.

- Som Arsenal-fans bekymrer vi os dybt. Vi vil gerne høre fra vores klub og se handlinger, der viser, at de også gør det, lyder det fra Arsenal-fanfolket, der har lanceret deres kampagne på sociale medier under hashtagget WeCareDoYou.

De ønsker ændringer i bestyrelsen og i topledelsen, så Arsenal får et bedre lederskab og en klarere strategi.

Arsenal-tilhængerne har længe været utilfredse med deres amerikanske ejer. Foto: Tim Ireland/Ritzau Scanpix

I første omgang er målet ikke at presse Stan Kroenke til at sælge klubben, selvom mange Arsenal-fans helst var amerikaneren foruden.

I stedet er fangrupperingerne gået sammen i forsøget på Kroenke til at ændre sin passive tilgang til Arsenal, der blot er et af hans sportshold.

Han ejer også MLS-klubben Colorado Rapids, NBA-holdet Denver Nuggets samt Colorado Avalanche i NHL og Los Angeles Rams i NFL.

Det er 15 år siden, at Arsenal senest vandt mesterskabet, og de sluttede blot som nummer fem i sidste sæson.

WeCareDoYou-kampagnen blev lanceret mandag morgen, og i løbet af det første døgn har over 80.000 skrevet under på budskabet.

Arsenal besejrede natten til tirsdag dansk tid Colorado Rapids 3-0 i en træningskamp.

