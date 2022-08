Fans undrer sig: Hvor skulle Ronaldo hen?

Snakken om Cristiano Ronaldos fremtid syntes kortvarigt at forstumme, da han søndag spillede fra start i træningskampen mod Rayo Vallecano på Old Trafford.

Og det betød i den kontekst ikke det store, at portugiseren blev udskiftet i pausen. Det var trods alt hans første kamp i mange uger, nu han ikke havde været med på holdets træningstur til Asien og Australien.

Til gengæld vakte det opsigt, at han forlod stadion og tog hjem. Inden kampen var færdigspillet.

Flere fans fangede ham udenfor stadion (hvorfor de stod derude, ved vi ikke), og her var det tydeligt, at både han og Diogo Dalot havde fyraften og skulle videre.

Men mens Dalot uhindret fik lov at glide gennem de nysgerrige blikke og kommentarer, måtte Ronaldo høfligt smile og tage imod såvel skulderklap som mere kritiske røster, der undrede sig over, at han ikke blev og så kampen færdig.

Nu var der tale om en træningskamp, og Ronaldo havde som bekendt udført sin del af arbejdet. Men alligevel. Bliver man ikke hængende og får det sidste med - samt efterfølgende afrunding i omklædningsrummet? Måske lige nappe en kildevand med drengene?

Ikke Ronaldo. I hvert fald ikke søndag.

Manchester United har ikke kommenteret episoden. Hverken cheftræner Erik ten Hag, Christian Eriksen eller nogen anden.

Eriksen: Er blevet taget godt imod

Danskeren var med fra start og blev skiftet ud efter 61 minutter.

- Det var meget anderledes, også da jeg gik ind på stadion. Men det var en god følelse, og det har været dejligt at bære trøjen her. Det skal jeg lige vænne mig til.

- Folk har taget godt imod mig, og jeg har en god fornemmelse i kroppen. Jeg har endnu ikke haft ret mange træninger med truppen, men jeg er blevet taget godt imod, sagde han til klubbens hjemmeside efter opgøret, der sluttede 1-1.

Ronaldo sagde ikke noget. Han var taget hjem.

Selvom der kan være mange grunde, er det uundgåeligt at kæde det sammen med den tilbagevendende diskussion om hans fremtid denne sommer. Han blev hjemme fra træningsturene grundet 'familiære årsager', og historier om et exit har floreret i ugevis.

Der har tilmed været spekulationer og rygter om tilbud fra storklubber som Bayern München, FC Barcelona og Chelsea, hvor han ville kunne få lov at spille Champions League.

Alt dette har dog kun været spekulationer og rygter.

