Far fik falsk kontrakt - slipper for straf

Den engelske storklub Chelsea slipper for straf, selvom klubben brød reglerne, da Andreas Christensen blev hentet i Brøndby.

Dengang betalte Chelsea Sten Christensen, som er far til den danske landsholdsspiller, omtrent 100.000 kroner om måneden over fire år for at være scout. Den tjans havde han dog aldrig i klubben.

Sidenhen har der været snakket om, at Chelsea skulle straffes for sin rolle i forbindelse med handlen, men det slipper Premier League-klubben nu for ifølge Daily Mail.

Men selv om der var tale om et klokkeklart regelbrud, får sagen ingen konsekvenser.

I november 2015 udstedte Premier League nemlig et amnesti, så klubber, der havde overtrådt reglerne, kunne indrømme deres overtrædelser og få visket tavlen ren.

Og da Chelsea betalinger til Sten Christensen angiveligt er faldet i den periode, som amnestiet gælder, slipper London-klubben for straf

Fodboldklubber må ikke betale familiemedlemmer til mindreårige spillere, og tidligere er både Liverpool og Everton blevet straffet med bøder og en transferkarantæne i forhold til at hente ungdomsspillere.

