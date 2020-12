Fare for aflysninger: Kaos truer Premier League

Coronaudbruddet i Manchester City kan kaste klubben ud i et regulært kaos, der kommer til at sprede sig til resten af Premier League.

Så dystre er meldingerne fra England oven på Citys aflysning af Premier League-kampen mandag aften mod Everton.

Tre nye positive coronaprøver i City-lejren aflyste kampen på Goodison Park, og coronaudbruddet havde i forvejen sendt Kyle Walker, Gabriel Jesus og to medlemmer af staben i selvisolation.

Nu står Manchester City over for 48 afgørende timer med flere tests. Skulle der vise sig at være endnu flere coronasmittede omkring holdet, vil det kaste klubben og Premier League ud i et regulært kaos.

Manchester City ser ind i et vanvittigt kampprogram, hvis tingene overhovedet kan lade sig gøre. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Manchester City er efter tirsdagens PL-runde allerede to kampe efter de fleste af rivalerne i ligaen. Læg dertil at søndagens opgør mod Chelsea er i alvorlig fare for aflysning. Det samme er semifinalen mod bysbørnene fra United 6. januar i Carabao Cuppen, skriver flere britiske medier. Heriblandt The Daily Mail.

Så begynder kampprogrammet efterhånden at se kritisk ud i en januar og et forår, der i forvejen er mere spændt til end et bælte hos en fuldvoksen mand i juledagene.

Manchester City er også stadig med i Champions League og FA Cuppen, så det er efterhånden småt med ledige kampdatoer. Særligt hvis Pep Guardiolas mandskab forbliver i alle fire turneringer.

Der er mørke skyer over Pep Guardiola og co. Foto: Dave Thompson/Ritzau Scanpix

Også Chelsea og Manchester United er stadig med i Europa. Den ene klub i finere selskab end den anden, men fælles for begge hold er, at heller ikke de har mange ledige dage i kalenderen, hvor der også skal presses landskampe ind i foråret.

Reglerne i Premier League foreskriver, at en kamp egentlig skal spilles, hvis der er 14 kampklare spillere inklusiv en målmand.

Alligevel blev Citys kamp mod Everton udskudt, da hver enkelt sag gennemgås individuelt.

I dette tilfælde vurderedes det, at alle involverede parter på Goodison Park ville have været udsat for unødvendig risiko, da Manchester City ikke kunne genteste organisationen grundet det i forvejen stramme program hen over julen.

Der ventes svar på Manchester Citys nye coronatests senest onsdag, hvorefter det afgøres, hvad der skal ske med de kommende kampe.

De tjente mest: Kong Christian på tronen

Revser landsholdsdansker: 'Rejs dig op!'

Lampard sår tvivl om kommende kampe efter coronaudbrud