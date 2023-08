Farvel og tak: Premier League-træner stopper brat

Wolverhampton har mistet sin cheftræner få dage inden sæsonstarten i Premier League.

Således er klubben blevet enig med Julen Lopetegui om at stoppe samarbejdet.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Cheftræneren og klubben anerkender og accepterer, at der er uenigheder på nogle områder og er blevet enige om, at det er bedst for alle parter at stoppe samarbejdet, lyder det.

Dermed nåede Julen Lopetegui blot at stå i spidsen for holdet i ni måneder.

Korte ansættelser er dog ikke nyt for ham. I 2018 fik han blot et par måneder som Real Madrid-træner, før han blev fyret efter en skidt sæsonstart.

Sommeren forinden var han blevet fyret som Spaniens landstræner kort før VM, da det kom frem, at han havde taget imod et job hos Real Madrid.

Efterfølgende var han tre år i Sevilla, før han kom til Wolverhampton.

Han førte i sidste sæson klubben til en 13.-plads i Premier League.

Wolverhampton indleder sæsonen mod Manchester United på mandag.