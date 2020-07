FCK-boss lander kæmpe-job

Johan Lange stopper med øjeblikkelig virkning som teknisk direktør i FC København. Han skal fremover være sportsdirektør i Premier League-klubben Aston Villa.

Det bekræfter FCK torsdag eftermiddag på deres hjemmeside.

- Vi er stolte og glade på Johans vegne over, at han har fået den her spændende mulighed i Premier League, og vi ville selvfølgelig ikke stå i vejen for ham. Det er et bevis på, at Johan er utroligt dygtig til sit arbejde og har leveret flot i FCK gennem de seneste seks år, siger manager Ståle Solbakken.

Hovedpersonen ser naturligvis frem til at arbejde i verdens største liga.

- Muligheden for at arbejde i en så stor og ambitiøs traditionsklub som Aston Villa i Premier League er unik. Derfor har jeg følt, at jeg var nødt til at forfølge den og drømmen om at være en del af verdens største liga, siger Johan Lange.

Han forlader dermed FC København efter seks års ansættelse, hvor han langsomt er steget i graderne og har haft et tæt samarbejde med klubbens norske manager.

På Aston Villas hjemmeside lyder det fra klubbens ejere om ansættelsen:

- Det er en god mulighed for at forbedre vores fodbolddrift. Vi glæder os meget til at arbejde direkte med Johan og holdet for at styrke vores analyse-arbejde, sportsvidenskab, talentrekruttering og spillerudviklings-programmer.

Aston Villa overlevede med nød og næppe den nyligt overståede Premier League-sæson.

