Fejl på fejl: Forærede det hele væk

Som altid var Pierre-Emile Højbjerg et kraftværk på Southamptons midtbane i torsdagens Premier League-opgør med Arsenal. I et par situationer særligt fremtrædende, men oftest blot den solide arbejdsmand, som alle kan regne med. Den fødte anfører, men for tiden presset ned i hierarkiet, fordi han vil noget andet end Southampton.

Og så, i de sidste minutter, blev hans fine indsats i kampen skæmmet af en ærgerlig fejl, som indirekte sikrede Arsenal scoringen til 2-0 og en sikker sejr. En tilbagelægning viste sig hasarderet, og Jack Stephens måtte trække nødbremsen og acceptere et rødt kort, da han fældede Pierre-Emerick Aubameyang uden for Southamptons felt.

Frisparket sendte Alexandre Lacazette i muren, og han huggede riposten af sted igen med en sådan kraft, at Alex McCarthy i målet ikke kunne holde bolden. Lette, hurtige Joseph Willock kunne så ubesværet sende bolden i nettet til 2-0.

Målet faldt et par minutter efter, at Højbjerg havde været til behandling for et hårdt slag på anklen. Han var mærket af skaden og humpede få minutter før sidste fløjt fra banen. Ærgerlig over nederlaget, naturligvis, og utvivlsomt forbitret over sin uheldige andel i det.

Han blev erstattet af landsmanden Jannik Vestergaard, som hverken kunne gøre fra eller til i sin begrænsede tid på grønsværen. Med sin mislykkede tilbagelægning blev Højbjerg indirekte involveret i begge Arsenals mål.

Det første faldt som følge af et ubegribeligt målmandsdrop af McCarthy 20 minutter inde i kampen. Han modtog en tilbagelægning fra Jan Bednarek, og langt fra sit mål ville han nonchalant spille den videre til Højbjerg, som kaldte på den.

McCarthy tog imidlertid ikke højde for, at Arsenals Eddie Nketiah kom stormende frem og i fuldt løb ville krydse boldens bane. Den unge angriber fik bolden serveret af McCarthy og kunne let score i det tomme mål.

Southampton gjorde selvfølgelig også noget rigtigt. Fra kampens start satte holdet fuldt blus på kedlerne og søgte at trykke gæsterne helt i bund, og det var allerede i de første minutter ved at give bonus, da først Danny Ings og siden Stuart Armstrong fik chancen i feltet.

Til trods for den elendige start, Arsenal har fået på sæsonen, stod det dog snart klart, at de gulklædte gæster ikke pludselig har mistet talentet. Arsenal er et klassemandskab, som bare skulle bruge under ti minutter på at overtage kontrollen med kampen.

Aubameyang er en fryd at følge i angrebet ved siden af Nketiah og Nicolas Pépé, og han satte hjemmeholdet en skræk i livet i det tiende minut, da han på en lang aflevering fra Kieran Tierney skød af sted og burde have udplaceret McCarthy i Southampton-målet.

McCarthy fik lige netop snittet bolden, så den ændrede kurs og ramte overliggeren.

Atter fra anden halvlegs begyndelse lagde hjemmeholdet hårdt ud og forsøgte at lægge pres på gæster højt oppe på banen. Underholdende spil, men det gav aldrig sug i maven, for man kom aldrig rigtigt tæt på en scoring.

