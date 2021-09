Fik besked om stjernen under privat samtale

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær havde ingen intentioner om at sælge Jesse Lingard, og derfor blev den engelske midtbanespiller ikke i West Ham, efter at hans udlejningsperiode var slut.

Det fortæller West Hams manager, David Moyes.

- Ole gjorde det klart for mig tidligt i transfervinduet, at han ville beholde ham (Lingard). Så jeg vidste ret tidligt, at han ville blive hos Manchester United, siger Moyes.

- Jeg hørte alt muligt, men jeg havde en privat samtale med Ole, som gjorde det klart, at han (Lingard) blev i United.

28-årige Jesse Lingard blomstrede op i sidste sæson, da han var lejet ud til West Ham fra United, og scorede ni mål i 16 kampe.

Efterfølgende florerede der rygter om en fast kontrakt med London-klubben.

Ole Gunnar Solskjær har sagt, at han håber, at Lingard, der har et år tilbage af sin kontrakt med Manchester United, bliver i klubben.

West Ham, der ligger nummer otte i Premier League, tager imod førerholdet fra Manchester United på London Stadium søndag.