Fik han sagt for meget? Risikerer ny straf

Temperamenterne kogte over, da Chelsea og Tottenham i forrige weekend spillede 2-2 på Stamford Bridge.

Det vakte opsigt, da de to holds trænere, Thomas Tuchel og Antonio Conte, nærmest var ved at ende i håndgemæng efter slutfløjtet, da tyskeren nægtede at slippe italieneren igen efter det traditionelle håndtryk, fordi Conte angiveligt ikke havde set sin opbragte kollega i øjnene.

Det uværdige optrin kostede begge trænere klækkelige bøder, mens Tuchel kan se frem til en spilledags karantæne, hvis hans forklaringer ikke godtages af FA.

Det er hårde tider for Thomas Tuchel. Forleden tabte Chelsea 3-0 i Leeds, og nu risikerer han sin anden straf efter London-derbyet mod Tottenham. Foto: Ritzau Scanpix

Men efterspillet fra lokalopgøret mod Tottenham byder på flere problemer for Chelseas træner.

'The Blues' og ikke mindst manager Thomas Tuchel følte sig snydt af kampens dommer Anthony Taylor, som ifølge tyskeren og resten af de blåblusede burde have annulleret begge gæsternes scoringer, hvor Pierre-Emile Højbjerg stod for den første.

VAR-dommer Mike Dean har allerede erkendt en brøler, men det redder ikke Tuchel i forhold til den kritik, han var ude med efterfølgende.

Efterfølgende luftede han nemlig tanken om, at Taylor i fremtiden ikke skulle have lov til at dømme Chelseas kampe, og den slags udtalelser kan meget vel være en overtrædelse af reglementet.

Det skriver BBC.

Ifølge FA skal det nu vurderes, om kritikken 'har stillet spørgsmål ved dommerens integritet'.

'Der er rettet påstand om, at trænerens udtalelser på pressemødet efter kampen kan være en overtrædelse af regel E3.1, der indebærer, at der rettes tvivl om dommerens integritet, eller at spillet bringes i miskredit', hedder det i en pressemeddelelse.

Thomas Tuchel og Antonio Conte kunne ikke styre temperamenterne, da Chelsea mødte Tottenham. Foto: Ritzau Scanpix

Så nu må Thomas Tuchel endnu engang til tasterne for at bedyre sin uskyld, hvis han vil undgå en ny straf.

Han skal aflevere sin forklaring senest 25. august.

Chelseas træner er stadig sur:

