Fik pludselig kolde fødder: Nej tak til top-job i Premier League

Susanna Dinnage skulle være startet som direktør for Premier League i det nye år, men har ombestemt sig, så nu skal Premier Leagues udvælgelseskomite på overarbejde

Direktøren stopper, inden hun starter…

Premier League skal på direktørjagt igen, efter Susanna Dinnage har fået kolde fødder og alligevel ikke ønsker at være den person, der skal stå i spidsen for verdens mest populære liga.

Tilbage i november blev 51-årige Dinnage offentliggjort som afløser for succesfulde Richard Scudamore.

Hun var den første kvinde, der fik det magtfulde job, og der var ingen grænser for, hvor meget hun glædede sig til at lede arbejdet i en ’så dynamisk og inspirerende organisation’.

Men Dinnage nåede slet ikke at starte sit nye job. Hun har meddelt Premier League, at hun alligevel ikke vil have det.

’Susanna Dinnage har nu adviseret udvælgelseskomitéen om, at hun ikke tager jobbet som direktør. Komitéen har genåbnet søgningen og taler med kandidater’, lyder det i en kort meddelelse på Premier Leagues hjemmeside.

Susanna Dinnage skulle være startet som direktør tidligt i det nye år, men bliver nu i stedet hos mediekoncernen Discovery, hvor hun har været global præsident for Animal Planet.

Dinnage skulle blandt andet have forhandlet Premier Leagues tv-aftale, som er mange milliarder af kroner værd.

Hun havde ikke den store erfaring med fodboldverdenen, men var dog sæsonkortholder i London-klubben Fulham.

Se også: United-festen fortsætter: Nyt festfyrværkeri på Old Trafford

Se også: Brøndby-ejer paralyseret i nedtur: - Anede ikke, hvor jeg skulle gøre af mig selv

Bag om ballade-Bille: Fra stortalent til skandaleramt