Brentfords danske cheftræner, Thomas Frank, havde taget to landsmænd med i startopstillingen og placeret fire andre på bænken, da London-klubben gæstede Southampton i Premier League.

Efter sejren over Aston Villa senest i ligaen kom Franks hold med Christian Nørgaard og Mads Roerslev fra start og Mathias Jensen som indskifter atter ned på jorden, da holdet tabte 1-4 til Southampton.

Det sender sejrherrerne op på 11.-pladsen i tabellen, mens Brentford ryger en enkelt plads ned som nummer 13.

På St. Mary's Stadium kunne danske Henrik Kraft, som sammen med den tidligere Brentford-direktør Rasmus Ankersen i sidste uge købte Southampton, juble over tre sjældne hjemmebanepoint.

Holdet fra den engelske sydkyst har haft meget svært ved at lave mål i egen hule. Kun ni gange i ni kampe forud for tirsdagens opgør havde Southampton bragt jubel til egne fans.

Målfattigheden fik Southampton gjort op med.

Thomas Franks gæstende tropper havde en skidt dag i det sydengelske og kom bagud efter godt fire minutter.

På et hjørnespark steg forsvarsklippen Jan Bednarek op tæt under mål og snittede bolden ind til 1-0.

Gæsterne havde en svær start på kampen, men langsomt fik Brentford rystet starten af sig. Og på første chance kom udligningen.

Et indlæg fra højre dalede ned til Vitalij Janelt, som med en teknisk fremragende flugter bragte Brentford tilbage i kampen.

I en underholdende første halvleg var hjørnesparkene en evig kilde til uro for Brentford, som små ti minutter fra pause igen indkasserede på den konto.

En halvclearing endte uden for feltet hos Ibrahima Diallo. Han sendte bolden på stolpen, og via ryggen på Brentford-keeper Álvaro Fernández gik bolden ind.

Håbet om at vende slaget for gæsterne led et knæk få minutter efter pausen.

Armando Broja fik en friløber bag en Brentford-defensiv ude af balance og gjorde det til 3-1. Det slukkede Brentford, hvis defensiv slet ikke ramte dagen.

20 minutter før tid var det et 'ud af kommunen'-spark fra hjemmeholdet, som røg over Brentford-bagkæden, så Che Adams kom helt fri til 4-1-scoringen.

