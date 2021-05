Fire kampe på otte dage: - Det er umuligt!

Manchester United presses til det yderste den kommende uges tid, og det får ellers diplomatiske Ole-Gunnar Solskjær til at udtale sig i skarpe vendinger

- Det er lavet af folk, der aldrig har spillet på det her niveau. Det er fysisk umuligt for spillerne at gøre det.

Ole Gunnar Solskjær havde nok set sine tropper kvalificere sig til Europa League-finalen, men humøret var alt andet end fornøjeligt, da han talte med engelske BT Sport efter 3-2-nederlaget i Rom torsdag aften.

For kampen var den første af fire på bare otte dage for den engelske storklub.

Søndag skal The Red Devils på den igen – i Premier League. Mod Aston Villa.

Det er sådan set fint nok. Men så begynder filmen at knække. For tirsdag – to dage senere – venter Leicester City. Også i Premier League.

'Umuligt'

Og torsdag er det så ærkerivalerne Liverpool FC, der står på programmet i den udsatte kamp i den engelske liga.

– To kampe på tre dage – fint. Tre kampe på fem dage – meget svært. Fire kampe på otte dage – umuligt, siger han til klubbens egen tv-kanal.

Edinson Cavanis to mål reddede United i Roma torsdag aften. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

- Vi har ikke fået de bedste forhold, men vi må gøre det, så godt vi kan. Vi har brug for alle mand i de fire kampe, så vi må bare være klar, siger han til kanalen.

Fem dage senere venter næstsidste runde mod Fulham, inden Premier League-sæsonen lukkes mod Wolverhampton 23. maj.

Desuden er Uniteds position i Premier League en faktor.

Forrygende position

For mens mesterskabet er så godt som sikkert i Manchester City, er United på andenpladsen i en forrygende position til at nappe en Champions League-plads med hele ni point ned til West Ham på femtepladsen.

Og The Hammers har endda spillet en kamp mere end United. Det kan åbne for en række omrokeringer i truppen.

Nu hører det så med til historien, at Europa Cup-kampe død og pine skal klemmes ind i programmet, som sæsonen går, og man spiller sig videre. Det er svært at gøre noget ved.

Og når ens egne fans så invaderer stadion, så kampen må skubbes, kan det være svært at finde ledige datoer så sent på sæsonen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Uniteds slutprogram

9. maj: Aston Villa ude (Premier League)

11. maj: Leicester City hjemme (Premier League)

13. maj: Liverpool hjemme (Premier League)

18. maj: Fulham hjemme (Premier League)

23. maj: Wolverhampton ude (Premier League)

26. maj: Europa League-finale mod Villarreal – i Gdansk