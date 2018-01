Fire mål på tyve minutter: Arsenal vandt efter vanvittig start

Arsenal tog lørdag en overbevisende sejr på 4-1 hjemme over Crystal Palace i Premier League efter kun at have samlet to point sammen i de tre foregående kampe.

Sejren blev grundlagt tidligt i kampen, da Arsenal allerede bragte sig foran efter seks minutters spil. Et kvarters tid efter den første scoring var udeholdet bagud med hele 0-4.

Med sejren holder Arsenal kontakt til de europæiske billetter, da holdet har to point op til Tottenham på femtepladsen. Crystal Palace ligger nummer 13 i ligaen.

Der er gang i transferrygterne i Arsenal. Alexis Sánchez skulle efter sigende være på vej til Manchester United, og chileneren var ikke med i Arsenal-truppen til lørdagens opgør.

Men Arsenal-spillerne viste fra start, at de kan uden stjernen Sanchez. Ved det første mål kom Nacho Monreal først på et hjørnespark headede hjemmeholdet foran.

Crystal Palace-opdækningen så svag ud i forbindelse med episoden. Små fem minutter senere var den igen gal med opdækningen.

Monreal gik til baglinjen, og han lagde en aflevering skråt tilbage til Alex Iwobi, der formåede at få sidste fod på bolden mellem en håndfuld modspillere og score.

Spanske Monreal var ikke færdig endnu. Et par minutter senere modtog han et hjørnespark bagest i feltet, og med en førstegangsaflevering fandt han franske Laurent Koscielny, som udbyggede føringen.

Små ti minutter senere fandt Mesut Özil angriberen Alexandre Lacazette med hælen på kanten af feltet, og franskmanden sparkede bolden fladt i modsatte hjørne til 4-0.

Med cirka ti minutter igen af kampen reducerede serberen Luka Milivojevic, og kampen sluttede 4-1.

Artiklen fortsætter under billedet..

Arsenal scorede fire gange på tyve minutter, og så var kampen mod Crystal Palace lukket. Foto: AP

Manchester United var på besøg hos Burnley, og den kamp endte med en udesejr på 1-0.

Med sejren er "De Røde Djævle" nu ni point efter førerholdet fra Manchester City, som senere lørdag møder Newcastle.

Første halvleg var en trist affære uden de store chancer, men ti minutter inde i anden halvleg kom målet.

Store Romelu Lukaku tilkæmpede sig bolden oppe omkring midten af banen, og han fandt en fremadstormende Anthony Martial i modsatte side.

Franskmanden trak nogle meter ind i feltet, inden han kanonerede bolden op i det nærmeste hjørne via overliggeren.

Det blev kampens eneste mål, og United er nu ubesejret i de seneste otte Premier League-kampe.

I Leicester holdt danske Kasper Schmeichel buret rent, da hans hold vandt 2-0 hjemme over Watford.