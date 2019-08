Flået ud af truppen: Frygter for deres liv

Fodboldspillerne Mesut Özil og Sead Kolasinac fik forleden en chokerende oplevelse, da de blev overfaldet af en motorcykelbande, mens de kom kørende i det nordlige London.

Her fik Kolasinac på heroisk vis jaget gerningsmændene på flugt, mens de forsøgte at få fat i Özil, der flygtede ind på en nærliggende restaurant.

(Læs hele historien her og se den vanvittige video af Kolasinac øverst i artiklen, der med bare næver angriber banditterne, der er bevæbnet med knive.

Politiet blev i den forbindelse tilkaldt og har siden undersøgt episoden. Dog tyder noget på, at der stadig er problemer omkring fodboldspillernes sikkerhed. Ifølge The Mirror har overfaldsforsøget skræmt de to spillere, der frygter for deres liv, da gerningsmændene angiveligt ved, hvor begge spillere bor.



Desuden er der meldinger om mistænkelig aktivitet ved deres hjem, og det er derfor, de to spillere ikke er at finde i Arsenals trup.



(Artiklen fortsætter under billedet...)

Arsenal oplyser på klubbens hjemmeside, at Özil og Kolasinac ikke kommer med til kampen mod Newcastle i weekenden på grund af flere 'episoder'.

- De vil ikke være en del af vores åbningskamp mod Newcastle efter flere sikkerheds-episoder, som bliver undersøgt af politiet, lyder det i meddelelsen.

- Vores spilleres og deres families sikkerhed er en topprioritet for os, og vi har taget beslutningen efter diskussioner med spillerne og deres repræsentanter, lyder uden at komme ind på, hvad der præcist er hændt.

De to spillere deltog heller ikke i Arsenals seneste træningskamp mod Lyon, men det var forventet, at de ville være del af truppen, der åbnede sæsonen.

