Flår anførerbindet af Maguire

Harry Maguire har afsløret, at han ikke længere er kaptajn for Manchester United, hvilket er til stor skuffelse for forsvarsspilleren

Harry Maguire er ikke længere Manchester United-anfører.

Det skriver han selv ud i et Instagram-opslag, hvor han desuden udtrykker sine følelser om cheftræner Erik Ten Hags beslutning

'Efter diskussioner med træneren i dag, er jeg blevet informeret, om at han skifter anfører. Han forklarede årsagerne, og selv om jeg personligt er ekstremt skuffet, vil jeg fortsætte med at give mit bedste hver gang, jeg har denne trøje på.'

Den 30-årige englænder har været i Manchester United siden sommeren 2019, og har været kaptajn i de sidste tre et halvt år.

Maguire har fået beskeden fra Erik ten Hag. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

'Siden den dag jeg tog rollen for tre et halvt år siden, har det været et kæmpe privilegie at være anfører for Manchester United og en af de stolteste øjeblikke i min karriere indtil videre.'

'Jeg vil altid være taknemmelig for, at Ole Gunnar Solskjær gav mig ansvaret, og jeg ønsker hvem end, der får det, succes, og de vil have min fulde støtte.'

Harry Maguire har kontrakt med Manchester United frem til sommeren 2025, men er allerede denne sommer blevet rygtet væk til andre destinationer.