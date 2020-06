Flår bindet af ham

Det synes mere og mere sandsynligt, at Pierre-Emile Højbjerg forlader Southampton og den engelske sydkyst, når sæsonen er forbi og transfervinduet åbner.

Den danske landsholdsspiller har længe været rygtet til større adresser, og har kun et enkelt år tilbage af sin kontrakt med 'The Saints'.

En kontrakt, som han ikke har ønsket at forlænge, og derfor flår klubbens manager, østrigske Ralph Hasenhüttl, nu anførerbindet af Højbjerg. I stedet får James Ward-Prowse det i resten af sæsonen.

Det skriver Sky Sports.

- Nej, han bliver ikke anfører. Jeg talte med ham, og vi indgik en aftale om, at han ikke vil være anfører, hvis han ikke forlænger sin kontrakt. Jeg har talt med ham indenfor de seneste dage, og han ved, at han er en vigtig spiller for denne klub. Jeg synes, vi har fundet en god aftale, siger Ralph Hasenhüttl.

Ifølge Ekstra Bladets engelske pressekilder er det 'helt sikkert', at Tottenham er en af de klubber, som vil forsøge at hente danskeren efter sæsonen.

Et rygte, der fik ekstra ben at gå på, da Pierre-Emile Højbjerg selv forholdt sig til det under coronapausen.

- Det er en stor klub, og jeg tror, at Christian Eriksen har gode minder derfra. Det vigtigste er dog, at jeg koncentrerer mig om Southampton og på genopstarten af sæsonen, så jeg kan fortsætte, hvor jeg slap. Hvad der sker i fremtiden, må man tage, som det kommer, sagde han dengang til Viaplay.

Det lignede også et hint om et snarligt skifte, da den 24-årige midtbanespiller valgte at indgå et samarbejde med 'superagenten' Pini Zahavi.

Det bliver dog dyrt for Tottenham og andre bejlere at sikre sig danskerens underskrift.

Ifølge både engelske medier og Ekstra Bladets oplysninger kræver Southampton nemlig ikke mindre end 35 millioner britiske pund (godt 293 millioner danske kroner, red.), for at slippe den nu tidligere anfører.

Og klubben er angiveligt ikke til at hugge eller stikke i.

Det skulle ligge fast, at spillerbytter ikke kan blive en del af en eventuel aftale.

Således skulle Southampton blankt have afvist at spillere som Kyle Walker-Peters, der pt. er lånt hos netop Tottenham, Eric Dier eller Serge Aurier har interesse i forhold til en handel med London-klubben.

Også Everton skulle være i spil til at hente den danske midtbanespiller.

- Så må vi lade ham smutte