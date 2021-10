Flad af grin efter kikset Ronaldo-hyldest

Udførelsen var ikke til perfektion, men det gjorde nu heller ikke så meget for Andros Townsend på Old Trafford

Andros Townsend kunne ikke lade være med at grine, da han efter lørdagens Premier League-kamp blev spurgt ind til sin jubelscene, da han havde udlignet til 1-1 mod Manchester United.

For det var sandt for dyden ikke svært at se, hvad han forsøgte.

Everton-spilleren løb ud mod hjørneflaget, hoppede i vejret og vendte rundt i samme bevægelse, mens hans arme røg ud til siden. Har man set bare en smule international fodbold de sidste 12-15 år, var det allerede her meget tydeligt, at han ville kopiere Cristiano Ronaldos berømte jubelscene.

Men helt perfekt var det bestemt ikke.

Townsend havde udlignet, og målet sikrede Everton et point på Old Trafford, så han grinede, da han efter kampen blev spurgt ind til det.

- Det var ikke for at gøre grin med det, bare et tegn på respekt for en mand, der har øvet indflydelse på min egen karriere. Jeg har brugt mange timer på træningsbanen og i tv-rummet, hvor jeg har forsøgt at analysere hans frispark og stepovers og måden, han har dedikeret sig selv til fodbold, sagde han til Match of the Day.

- Så det var ikke for at gøre grin, det var et tegn på respekt til én af mine idoler. Jeg øvede godt nok ikke jubelscenen respekt og udførte den vist ikke helt perfekt, kom det med et grin fra Evertons målscorer.

