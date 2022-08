Flade af grin: Fuldstændig ignoreret af Ronaldo

Udsendelsen var i fuld gang, mange, mange, mange hundredetusindevis af seere fulgte med, og derfor var der ikke andet at gøre end at grine af det.

Så det gjorde Jamie Carragher.

En ordentlig skraldende latter i total afmagt over at være blevet ignoreret af Cristiano Ronaldo.

Men sådan må det være, når man er omgivet af United-koryfæer som Roy Keane og Gary Neville.

Scenen var optakten til Premier League-braget mandag aften på Old Trafford, hvor United tog imod Liverpool. De tre legender stod vanen tro og gjorde sig kloge i Sky Sports' liveudsendelse, da Ronaldo pludselig trissede hen og omfavnede sin tidligere holdkammerat Gary Neville.

Det hele gik selvfølgelig i stå, mens Carragher, Keane og tv-værten David Jones kiggede på.

Carragher gjorde antræk til at hilse på Ronaldo, der dog gik lige forbi ham for at omfavne sin anden gamle ven i United, Keane i stedet. Værten forsøgte samtidig at få et ord indført og hive nogle ord ud af portugiseren til tv-seerne, men det lykkedes ikke.

'Ignorerede mig fuldstændig'

Og det lykkedes heller ikke Carragher at få så meget som et blik.

- Fin samtale med dig, Jamie, kom det fra David Jones.

- Han ignorerede mig fuldstændig, grinede Carragher, inden det røg ud af David Jones:

- Det gør de fleste.

Så grinede de igen.

Imens løb Ronaldo tilbage og varmede op.

Carragher er en gammel Liverpool-dreng, og det er ikke kram, man giver mest af de to klubber imellem... De to havde en lang række kampe, hvor de krydsede klinger i midten af 2000'erne, inden Ronaldo rejste til Spanien i 2009.

Men den måske væsentligste årsag til, at Ronaldo ikke hilser på Carragher skal findes 3. august i år. Hér udtalte Carragher:

- Jeg har altid syntes, det var en bizar handel. Han kommer aldrig til at spille andenviolin, men vi ved alle, at man med tiden ikke vil være den spiller, man var engang. Og hans karriere er blevet ved så længe, fordi han er så professionel, sagde han til selvsamme Sky Sports.

- Han er stadig en stor målscorer, men der er ingen andre klubber i Europa, der vil have ham.

