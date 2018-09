Flækker af grin på live-tv: Kommentator håner Liverpool-dansker

Man kender måske mest hans stemme fra fodboldspillet FIFA, men i dag arbejder Andy Gray for tv-stationen BeIN Sports.

Her kommenterer og analyserer han sammen med makkeren Richard Keys på løst og fast inden for international fodbold.

Derudover finder han det hylende morsomt, at Liverpool netop har ansat danske Thomas Grønnemark til at forbedre spillernes indkast-teknik.

I bedste sendetid lørdag slog Gray således en hånlig latter op over ansættelsen, som han mildest talt mener er unødvendig.

- Hahahahaha. Nu fortæller jeg dig, at jeg officielt er indkast-træner. Nu giver jeg en lektion, kigger du efter? Du tager bolden op med begge hænder, tager den om bag dit hoved, og kaster den med begge fødder placeret på jorden, indleder Gray hånende.

Efter kommentaren udfordrer makkeren Keys ham ved at spørge, hvad der da er galt med, at Grønnemark vil lære Liverpool-spillerne at tage indkast på den bedst mulige måde

- Nu er jeg jo officielt indkast-træner, men jeg vil også lære klubberne, hvordan man giver bolden op. Det vil jeg! Jeg synes, det er vigtigt, fortsætter han ironisk.

Dermed går Gray imod tendensen, hvor alle facetter af spillet altså skal forfines optimalt.

Begejstrede klubber

Hos Liverpool-træner, Jürgen Klopp, er reaktionen over danskerens tilgang da også noget anderledes end hos BeIn Sports 'ekspert'.

- Thomas har allerede gjort en forskel, udtalte tyskeren lørdag.

- Da jeg hørte om Thomas, var det helt indlysende, at jeg måtte møde ham – og da jeg så havde mødt ham, stod det lige så 100 procent klart, at jeg ville ansætte ham, lød det.

Liverpools spillere bliver nu trænet i indkast af danske Thomas Grønnemark. Foto: Rui Vieira

Thomas Grønnemark har tidligere arbejdet for FC Midtjylland, AC Horsens og Borussia Mönchengladbach, og han har peget på, at der med den rette kaste-teknik altså kan gøres en markant forskel.

- Spillerne kan sagtens forbedre deres indkast med fem-ti eller 15 meter, har Grønnemark udtalt.

Og det er Andreas Poulsen, som er skiftet fra FC Midtjylland til Borussia Mönchengladbach, et godt eksempel på.

- Da jeg startede med ham, kastede han 23 meter. Da jeg sluttede med at træne ham, kastede han 37 meter. Altså en forbedring på 14 meter. Det handler om en bedre teknik, fortsatte Grønnemark.

Thomas Grønnemarks træning har givet en dokumenteret effekt.

I Borussia Mönchengladbach var Poulsens kasteevner da også en af årsagerne til, at traditionsklubben i juni gjorde ham til Danmarks dyreste teenager.

- Når vi får en spiller som Andreas på holdet, der har sådan en kapacitet, så skal vi selvfølgelig prøve at udnytte det. Ved VM har vi set, at lange indkast kan være et våben, fortalte Dirk Bremser, som træner Gladbach-spillerne i dødbolde.

- Et indkast kan også være et taktisk middel. For eksempel til at lave hurtige modangreb eller til at komme ind bag om forsvaret, lød det.

Dermed hersker der altså en hvis uenighed imellem Gray og Klopp, Bremser og Grønnemark selv, når snakken falder på vigtigheden af disciplinen.

Thomas Grønnemark sidder selv på den officielle Guinness-rekord for længste indkast. Den lyder på 51,33 meter.

