Flere kårer Eriksen til kampens bedste i ny sejr

Manchester United vandt torsdag aften endnu en fodboldkamp, denne gang over Leicester, og endnu engang var Christian Eriksen med i startopstillingen.

Og - endnu engang, fristes man til at sige - er Danmarks nummer 10 også en af de Manchester United-spillere, der får godt med ros fra de engelske sportsmedier efterfølgende.

Tv-stationerne Sky Sports og BT Sport kårede således begge Christian Eriksen til man of the match, mens også den store statistikprofil Statman Dave, der på Twitter har over 340.000 følgere, udnævner danskeren til “kampens spiller”.

Statman Dave fremhæver, at Eriksen havde 58 afleveringer, hvoraf 16 var på banens sidste tredjedel og syv var lange, mens han også erobrede syv bolde.

Hos andre medier er der også ros til Manchester United-danskeren.

Manchester Evening News giver eksempelvis karakteren 7 ud af 10 til Eriksen, og det overgås kun af stopperduoen Raphael Varane og Lisandro Martinez, der begge får karakteren 8. Samtidig roses Eriksen for at være “elegant” og for ikke at smide bolden væk.

Også The Sun roser danskeren og giver ham karakteren 7 ud af 10.

- Gjorde intet fremragende, men enhver berøring og aflevering var meningsfuld. Hvad han mangler fysisk, mere end kompenserer han for med intelligens og teknik, skriver avisen.

30-årige Christian Eriksen har nu spillet fem kampe for Manchester United, alle som starter, men han har endnu ikke leveret en assist eller et mål. Det får han dog en ny chance for allerede søndag, når De Røde Djævle møder topholdet Arsenal.