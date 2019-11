Flirtende sms'er: Nu stopper Premier League-boss

David Pemsel skulle have været den kommende chef for Premier League.

Det kommer han ikke til at være alligevel, han har nemlig allerede sagt op. Pemsel har været i mediernes søgelys på grund af en række formodede sms'er mellem 51-årige Pemsel og en yngre kvindelig kollega fremsat af Daily Mail torsdag. Det skulle være de beskeder, som har fået chefen til at trække sig.

'Efter offentliggørelsen i medierne tidligere på ugen og diskussioner med David Pemsel har Premier League valgt at acceptere Davids opsigelse', skriver Premier League i en pressemeddelelse.

Den engelske avis har fremlagt de formodede beskeder mellem den gifte Pemsel og kvinden i 20'erne, hvor den gifte chef gør tilnærmelser til sin tidligere kollega fra The Guardian.

'Jeg foreslår, at vi kysser og ser, hvad der sker', skulle chefen have skrevet til sin tidligere kollega, det tilbud afviste hun, og han skulle have forsøgt forklaring på afslaget med henvisning til sin status som en gift mand.

'Hvis jeg ikke var gift, hvad ville der så ske?, skulle han have skrevet i den formodede udveksling som Daily Mail har offentliggjort.

Afslag på stribe

David Pemsel er ikke den eneste, der har valgt at takke nej tak til jobbet som Premier League-chef. Det er åbenbart ikke bare lige sådan at finde en chef for den engelske topliga.

Det er over halvandet år siden, at den seneste chef, Richard Scudamore, meddelte, at han ville trække sig fra stillingen. Siden da har Discoverys Susanna Dinnage ligesom Pemsel sagt ja til jobbet for at trække sig efterfølgende, mens Premier League også blev afvist af BBC-chef Tim Davie i ugerne efter hendes opsigelse.

Richard Masters agerer lige nu chef for Premier League, men det er kun udset at være, indtil den store liga finder en, der vil overtage jobbet.

