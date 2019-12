Flopper i stjernens debut

Pierre-Emerick Aubameyang sørgede søndag for, at Arsenal fik et point med sig fra holdets første kamp siden fredagens fyring af cheftræner Unai Emery.

Den gabonesiske angriber udlignede to gange, da det ude blev 2-2 mod Norwich i Premier League.

Dermed indledte Fredrik Ljungberg sin tid som midlertidig cheftræner med et enkelt point.

Resultatet betyder, at Arsenal ligger på ottendepladsen i den bedste engelske række med 19 point. De seneste seks kampe er endt uden sejr.

Arsenal's longest runs without a @premierleague win, within the same season:

8⃣ Nov 1992 - Jan 1993

6⃣ Oct - Dec 1994, Oct - Dec 2019 pic.twitter.com/Rmb8SG8n1L — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 1, 2019

Teemu Pukki bragte en smule heldigt hjemmeholdet foran efter 20 minutter. Finnen sendte et skud afsted fra kanten af feltet, som blev rettet af, så Bernd Leno i Arsenal-målet blev fanget på det forkerte ben.

Der gik kun små ti minutter, før der igen var lighed på måltavlen, da Aubameyang stensikkert bankede et straffespark i kassen.

Arsenal kunne ikke vinde mod Norwich. Foto: Ritzau Scanpix

I første halvlegs overtid kastede Todd Cantwell så en spand kold vand i hovedet på Ljungberg og Arsenal. Englænderen sendte en velplaceret afslutning afsted, som var uden for Bernd Lenos rækkevidde.

Dermed måtte gæsterne gå til pause bagud, men Pierre-Emerick Aubameyang sørgede altså for, at Arsenal kunne sætte et point på tavlen, da de 90 minutter var gået.

Gaboneseren sparkede efter et hjørnespark en nedfaldsbold i mål til 2-2 efter 57 minutter.

Det fik Norwich til at presse på i den anden ende, og Bernd Leno måtte i den sidste halve time i et par omgange hive nogle store redninger ud af ærmet for at afværge en ny Norwich-føring.

Endnu en Premier League-klub smider manageren ud

Se også: Dårlig weekend for Eriksen: Mourinho hylder rivalerne

Se også: Kæmpe målmandskoks: Stormer mod guldet