Floppets vilde løn - 76.000 i minuttet

Der blev jublet i Tottenham, da det lykkedes at hente Gareth Bale tilbage på en lejeaftale fra Real Madrid, hvor karrieren trods masser af tidligere succes var løbet helt af sporet.

Spurs' ellers notorisk påholdende bestyrelsesformand, Daniel Levy, måtte finde den store pengepung frem for at hente superstjernen retur til London.

Og godt halvvejs i sæsonen må Levy erkende, at waliseren hidtil slet ikke har været de mange penge værd

José Mourinho ser sjældent til waliserens side. Foto: Ritzau Scanpix

Godt nok betaler Real Madrid halvdelen af den astronomiske ugeløn på mere end 5,5 mio. danske kroner, men det gør stadig Bale, som engang var verdens dyreste spiller, til en seriøs udgiftspost på budgettet.

Det er nemlig ikke blevet til mange minutter under José Mourinho, og engelske The Sun har regnet lidt på sammenhængen mellem spilletid og mål, og det er ikke køn læsning for Tottenham og Gareth Bale.

Avisen skriver, at Bale allerede har udgjort en udgiftspost på ca. 55 mio. kroner via Tottenhams dels af lønnen.

Hidtil er det blevet til bare ti starter og fire mål i alle turneringer. Og ifølge The Suns beregninger betyder det, at hvert minut, Gareth Bale har været på banen, har kostet i omegnen af 76.000 kroner, men målene står til en stykpris på 13,75 mio. danske kroner.

Grafik: Sofascore

Derfor er der ikke noget at sige til, at Tottenham ifølge både engelske og spanske medier næppe forlænger den falmede stjernes ophold i London.

Efter torsdagens nederlag til Chelsea nægtede José Mourinho helt at svare, da journalisten Alison Bender dristede sig til at spørge, hvorfor Bale ikke blev skiftet ind.

- Et godt spørgsmål, men jeg mener ikke, at du fortjener et svar, lød det forbløffende og temmelig uforskammede svar.

