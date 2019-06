Fnyser ad Eriksen-handel: 'Er det en joke?'

Man skal have lommerne fulde af guld for at kunne erhverve sig den danske landsholdsspiller Christian Eriksen. Men prisskiltet er blevet for stort, mener engelsk kommentator

Definitivt er det, at Christian Eriksen ønsker sig en ny udfordring og vil væk fra London-klubben Tottenham.

Men prisen, som en kommende klub skal betale, kan få de fleste til at spærre øjnene op. Således beretter The Times, at prisen skulle være mere end 850 millioner kroner, mens andre medier mener at vide, at handlen bliver i millard-størrelsen. Til trods for at danskerens kontrakt udløber næste sommer.

Det har fået Daily Mails klummeskribent Martin Samuel, der flere gange er blevet kåret til årets sportsjournalist til England, til tasterne. Han mener slet ikke, at danskeren er pengene værd.

'Christian Eriksen er en meget god spiller. £80 millioner (Cirka 673 millioner kroner)? Dyrt. £130 millioner (1,1 milliarder)? Er det en joke?', skriver han i sin klumme, der bliver bragt i avisen fredag.

'Daniel Levy (Tottenhams formand, red.) er kendt for at være en hård forhandler, men hvis han får det eller noget lignende for Eriksen, burde han blive sendt til Westminster og for at styre Brexit-forhandlingerne. Hvis prisen på Hazard er rigtig (cirka 750 millioner kroner, red.), bør Eriksen koste omkring en tredjedel mindre'.

Eriksen er udtaget til landsholdstruppen, der fredag tager imod Irland. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Nu taler Eriksen om fremtiden: - Jeg vil prøve noget nyt

Ingen trofæer

Særligt pointen med, at Eriksen ALDRIG har ført sin klub til en triumf, vidner om, at prisen er for høj.

'Hazard har ført Chelsea til ligatitler og europæiske trofæer; Eriksen har ikke vundet så meget som en national pokal med Tottenham'.

'Det er ikke kun hans fejl, selvfølgelig, men man kunne godt forestille sig, at en spiller af hans kaliber, burde have sat et større fodaftryk i hans eneste kamp med et betydeligt trofæ på højkant igennem sine seks sæsoner', skriver Martin Samuel med henvisning til Champions League-finalen, hvor Tottenham tabte til Liverpool.

Her blev det ikke Eriksen, der trak de store overskrifter. Han var nærmere usynlig.

'Tottenham jagtede en udligning i Champions League-finalen i 88 minutter, indtil Liverpool scorede sit andet mål. Hvor var Eriksen? Hvor var hans indflydelse? Hvor var den genistreg, der kunne have tippet kampen til Tottenhams fordel?'

'Han er en dejlig, teknisk spiller, men de største klubber i Europa har dem i en overflod', skriver Samuel.

Havde Alisson ikke fået handskerne på afslutningen fra Eriksen her, kunne historien være endt anderledes. Foto: Pool / Ritzau Scanpix

Eriksen-agent løfter sløret: Tre klubber ville have ham

Real Madrid?

Eriksen er af flere omgange blevet rygtet til kongeklubben, Real Madrid, der med Zidane ved roret er midt i et større generationsskifte efter en skuffende sæson.

En af Eriksens tidligere Premier League-kollegaer tog sidste år springet fra det engelske til det spanske med et prisskilt i omegnen af 1,5 milliarder kroner.

'Philippe Coutinho fandt ud af, hvor svært det var at skifte til Barcelona og stråle', skriver han om den nuværende Barcelona-spiller, der endnu ikke har fundet formen.

'Eriksen har aldrig scoret mere end ti mål i en Premier League-sæson og kun scoret ti mål to gange. Han er kommet på årets hold en gang. Han er indflydelsesrig for Tottenham, og Levys pris kan reflektere, hvad en erstatning kan koste, men når man ser på konkurrenterne, er der bedre værdi i andre end Eriksen'.

Christian Eriksen har i den netop afsluttet Premier League-sæson trukket i den hvide trøje 35 gange med otte mål til følge, mens han bidrog med 12 assists.

