Fodbold-sheik klar til kæmpekøb

Mohammed bin Salmán er klar til at åbne for pengekassen og lade oliemilliarderne flyde.

Den saudiarabiske kronprins står i spidsen for det konsortium, der har købt Premier League-klubben Newcastle United, og planen er klar: Newcastle skal spille med om de store titler.

Det er de meget langt fra i øjeblikket, men allerede til januar er der i det nordøstlige England lagt op til storindkøb finansieret af pengene fra Saudi Arabien.

En opbygning starter nedefra, og ifølge det catalanske medie El Nacional har Mohammed bin Salmán udset sig FC Barcelonas Marc-André ter Stegen som ny målmand i Newcastle.

Marc-Andre ter Stegen har ved flere lejligheder båret anførerbindet i FC Barcelona. Foto: Armando Franca/AP

Den 29-årige tysker bliver betragtet som blandt de bedste målmænd i verden og er en af de få spillere i Barcelona-truppen, der nogenlunde har været fritaget for kritik.

Han har de seneste år været plaget af knæproblemer, men har en stor stjerne i FC Barcelona. Også hos præsident Joan Laporta der nødigt vil slippe ham.

Den økonomiske situation på Camp Nou kan dog tvinge ham til det.

Ifølge El Nacional er Newcastle klar til at sætte sig til forhandlingsbordet med 55 mio. euro - ca. 410 mio. kr. - og det er et beløb, som Barça næppe vil kunne afvise.

Den saudiarabiske sheik har nærmest ubegrænsede midler og vil ifølge det catalanske medie have ter Stegen for enhver pris.

Der er dog et stort problem. For er den 29-årige tyske stjernekeeper overhovedet interesseret i at udskifte FC Barcelona med et bundhold i Premier League?

Den tyske målmand har været i FC Barcelona siden 2014. Foto: Josep Lago/AFP/Ritzau Scanpix

Han har det fantastisk i Barça og har altid sagt, at hvis han forlader Camp Nou, så bliver det for at tage hjem til Tyskland.

Newcastle vil være i stand til at lokke med en monsterløn, og så er det spørgsmålet, om det er nok.

For projektet er slet ikke sat på skinner, og ter Stegen skal ikke regne med at komme til at spille europæisk fodbold lige med det første, hvis han tager til St. James’ Park.

Newcastle ligger efter ti runder til nedrykning med blot fire point.